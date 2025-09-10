LG na veletrhu IFA 2025 představila “LG AI HOME”, chytrý životní styl založený na umělé inteligenci

LG Electronics (LG) představila na veletrhu IFA 2025 v Berlíně svou vizi chytrého života s podporou umělé inteligence pro typicky evropské domácnosti. Za doprovodu „LG AI Appliances Orchestra“ bylo předvedeno, jak chytrá řešení pro domácnost harmonicky spolupracují, obohacují každodenní život a přinášejí větší pohodlí, personalizaci a energetickou účinnost.
V expozici LG na veletrhu IFA si mohli návštěvníci vyzkoušet chytrou domácnost v podobě LG AI Home a poznat, jak klíčové technologie AI od LG usnadňují každodenní život. Vzhledem ke svému rostoucímu vlivu v Evropě LG také hostila speciální B2B konzultační zónu, kde představila jedinečné výhody svých nejnovějších spotřebičů a inovací v oblasti klíčových komponent.
Zóny zdůrazňující život s podporou umělé inteligence
Zóna Hero přivítala návštěvníky pod taktovkou LG AI Appliances Orchestra, kde jsou uspořádány spotřebiče s podporou AI do podoby symfonického orchestru a řízeno systémem LG ThinQ ON, pokročilým domácím AI centrem. Tato dramatická podívaná symbolizuje dokonalou harmonii a intuitivní ovládání, které LG AI Home vnáší do moderního života.
Zóna Fit&Max představila domácí spotřebiče LG navržené s ohledem na evropský styl bydlení a designové preference. Tato zóna ukázala, jak se LG produkty přirozeně integrují do každodenního života.
V zóně AI Core Tech se návštěvníci dozvěděli, jak byly klíčové komponenty LG, například motor AI DD™, vylepšeny pomocí umělé inteligence pro chytřejší a výkonnější fungování.
Zóna AI Home Solution ilustrovala reálné scénáře, ve kterých LG AI propojuje spotřebiče, zařízení IoT a služby třetích stran, aby šetřila čas, zvyšovala komfort a usnadňovala každodenní povinnosti.
AI spotřebiče navržené pro evropské domácnosti
LG představila dále širokou škálu nových AI domácích spotřebičů, které jsou přizpůsobeny evropskému životnímu stylu. Byly vyvinuty na základě důkladného průzkumu potřeb a trendů spotřebitelů a některé z nich kladou velký důraz na energetickou účinnost a dosahují špičkového výkonu ve svém odvětví.
Chytré chladničky LG kombinují AI kompresor a vylepšenou izolaci, aby maximalizovaly čerstvost a snížily energetické ztráty. Jsou navrženy speciálně pro evropské domácnosti a disponují inovacemi, jako je mimo jiné pant Zero Clearance Hinge, který umožňuje plné otevření dveří, i když je chladnička přiražena ke zdi.
Pračky a sušičky s AI zase poskytují šetrnou péči o všechny druhy tkanin. Mají intuitivní ovládání díky rozšířeným ovládacím prvkům a větším LCD displejům.
Nová řada vysavačů LG respektuje různé potřeby úklidu. Předvedeny jsou mimo jiné: robotický vysavač s parním mopem, vestavěná robotická vysávací stanice, tyčový vysavač a tyčový vysavač na mokré i suché vysávání. Každý model nabízí vynikající pohodlí, spolehlivý výkon a elegantní, moderní design. Například vestavěná robotická vysávací stanice se vejde pod kuchyňský dřez, což zajišťuje elegantní a prostorově úspornou instalaci. Lehký tyčový vysavač na mokré i suché vysávání je zase navržen tak, aby minimalizoval namáhání zápěstí.
Pro další zlepšení snadného používání domácích spotřebičů představila LG také sadu LG Comfort Kit, řadu příslušenství, které usnadňuje používání spotřebičů lidem všech věkových kategorií a schopností.
Pohlcující zážitek z chytré domácnosti
V zóně AI Home Solution mohli návštěvníci vidět, jak LG AI ThinQ AI a ThinQ ON harmonicky spolupracují, aby zjednodušily starost o domácnost a obohatily každodenní život. ThinQ AI doporučí zdravé menu, automaticky předehřívá trouby, rozpoznává jednotlivé uživatele podle hlasu a upravuje osvětlení, teplotu a hudbu podle jejich preferencí.
Návštěvníci mohli také prozkoumat ThinQ UP, který průběžně vylepšuje spotřebiče LG o nové softwarové funkce, a ThinQ Care, který poskytuje proaktivní monitorování a údržbu pro spolehlivý dlouhodobý výkon spotřebičů.
LG se rozšiřuje i mimo domácnosti a představilo také „Spielraum“, své řešení mobility s umělou inteligencí. Tento koncept rozšiřuje LG AI Home do vozidel a umožňuje plynulé propojení a jednotný, nepřerušovaný zážitek mezi domovem a autem.
„Na veletrhu IFA 2025 jsme představili řešení LG AI Home, které využívá naše klíčové technologie umělé inteligence k inteligentnímu sladění s rytmem života zákazníků,“ řekl Lyu Jae-cheol, prezident společnosti LG Home Appliance Solution Company. „Naše spotřebiče jsou navrženy tak, aby doplňovaly evropský životní styl a domácnosti, vyvíjely se s každým uživatelem a poskytovaly personalizaci, snadné použití a energetickou účinnost.“