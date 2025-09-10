iPhone Air a iPhone 17 mají pomalé USB-C s rychlostí Lightningu

Apple sice iPhony už loni kompletně převedl na USB-C, ale rozdíly mezi jednotlivými modely zůstávají. Zatímco u iPhonu 17 Pro a Pro Max se uživatelé mohou spolehnout na přenosové rychlosti až 10 Gb/s díky USB 3, klasický iPhone 17 i nově představený iPhone Air zůstávají jen na USB 2 s maximem 480 Mb/s. Jinými slovy, u těchto iPhonů zůstává na portu stejná rychlost, jakou nabízel starší Lightning.
Apple letos USB-C port nijak neaktualizoval, takže se situace oproti loňskému roku vůbec nezměnila. Rychlejší USB 3 tak nadále zůstává exkluzivní záležitostí dražších Pro modelů, což je přinejmenším trochu zklamání, zejména když si uvědomíme, že iPhone Air startuje na ceně 999 dolarů, na kterých loni startovat základní 128GB iPhone 16 Pro.
V praxi to znamená, že přenos velkých souborů přes kabel (například videí natočených ve 4K) bude na základním iPhonu 17 či iPhonu Air stále stejně pomalý jako u iPhonů 16 bez přídomku Pro. Uživatelé, kteří potřebují rychle pracovat s objemnými daty, tak budou mít opět jedinou možnost: sáhnout po dražších Pro verzích.
