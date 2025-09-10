Zavřít reklamu

iPhone Air a iPhone 17 mají pomalé USB-C s rychlostí Lightningu

iPhone 17 Pro / Aiir
Jiří Filip
0

Apple sice iPhony už loni kompletně převedl na USB-C, ale rozdíly mezi jednotlivými modely zůstávají. Zatímco u iPhonu 17 Pro a Pro Max se uživatelé mohou spolehnout na přenosové rychlosti až 10 Gb/s díky USB 3, klasický iPhone 17 i nově představený iPhone Air zůstávají jen na USB 2 s maximem 480 Mb/s. Jinými slovy, u těchto iPhonů zůstává na portu stejná rychlost, jakou nabízel starší Lightning.

Mohlo by vás zajímat

Apple letos USB-C port nijak neaktualizoval, takže se situace oproti loňskému roku vůbec nezměnila. Rychlejší USB 3 tak nadále zůstává exkluzivní záležitostí dražších Pro modelů, což je přinejmenším trochu zklamání, zejména když si uvědomíme, že iPhone Air startuje na ceně 999 dolarů, na kterých loni startovat základní 128GB iPhone 16 Pro. 

iPhone Air 19 iPhone Air 19
iPhone Air 5 iPhone Air 5
iPhone Air 6 iPhone Air 6
iPhone Air 8 iPhone Air 8
iPhone Air 2 iPhone Air 2
iPhone Air 12 iPhone Air 12
iPhone Air 14 iPhone Air 14
iPhone Air 11 iPhone Air 11
iPhone Air 17 iPhone Air 17
iPhone Air 16 iPhone Air 16
iPhone Air 10 iPhone Air 10
iPhone Air 1 iPhone Air 1
iPhone Air 3 iPhone Air 3
iPhone Air 15 iPhone Air 15
iPhone Air 9 iPhone Air 9
Vstoupit do galerie

V praxi to znamená, že přenos velkých souborů přes kabel (například videí natočených ve 4K) bude na základním iPhonu 17 či iPhonu Air stále stejně pomalý jako u iPhonů 16 bez přídomku Pro. Uživatelé, kteří potřebují rychle pracovat s objemnými daty, tak budou mít opět jedinou možnost: sáhnout po dražších Pro verzích.

iPhone 17 půjde předobjednat zde

iPhone Air půjde předobjednat zde

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.