iPhone 17 Pro přináší revoluci v natáčení! Nechybí mu ProRes RAW, Genlock ani nový Center Stage

Apple nezůstal na své Keynote jen u hardwaru. Vedle představení nové řady iPhone 17 oznámil i aktualizaci Final Cut Camera 2.0, která přináší profesionální filmové funkce do kapsy. A to doslova – iPhone 17 Pro a Pro Max nyní podporují ProRes RAW, Genlock a režim Center Stage.
ProRes RAW a otevřená brána pro filmaře
Nová verze aplikace Final Cut Camera umožňuje záznam ProRes RAW přímo ze senzoru. Výsledkem je surový, nekomprimovaný obraz s maximálními možnostmi postprodukce – od úprav expozice, barevné teploty, přes demosaicing až po profesionální grading. Navíc přichází open gate záznam, který využívá celou plochu senzoru, takže editor má možnost přeformátovat záběr bez ztráty kvality.
Final Cut Pro 11.2 pro Mac a 2.3 pro iPad umožní přímé úpravy RAW materiálu z iPhonu, včetně podpory Apple Log 2. Díky tomu lze zaznamenat záběry s širším barevným gamutem a přiblížit se tak kvalitě drahé filmové techniky.
Synchronizace přes Genlock a chytrá přední kamera
Podpora Genlock znamená, že iPhone 17 Pro lze časově sladit s dalšími kamerami – například při vícekamerových natáčeních. API Genlocku je navíc dostupné vývojářům a už ho využívá například Blackmagic Camera ProDock.
Nový režim Center Stage se opírá o zcela přepracovanou čelní kameru se čtvercovým senzorem, který zaznamenává horizontálně i vertikálně bez nutnosti fyzického otáčení iPhonu. Kamera má širší zorné pole, rozlišení 18 Mpx a umí inteligentně rozpoznat počet osob v záběru, automaticky rozšiřovat kompozici nebo stabilizovat video.
Nechybí ani další špičkové funkce – záznam přes 200mm teleobjektiv až ve 4K60, aktivace timecodu podle času, běhu záznamu či externího signálu a vylepšené ovládání přímo v aplikaci.
Fotogalerie
Final Cut Camera 2.0 bude dostupná ještě tento měsíc jako bezplatná aktualizace v App Storu. Apple tím jasně ukazuje, že iPhone už dávno není jen chytrý telefon – ale stále vážnějším nástrojem pro profesionální video produkci.