FineWoven není mrtvý! Apple z něj stále vyrábí MagSafe peněženky a klíčenky k AirTagům

Mysleli jste si, že je FineWoven materiál po představení TechWoven krytů nadobro smeten z povrchu zemského? Chyba lávky! Během včerejší keynote s podtitulem „Awe dropping“ totiž ukázal Apple nejen nové TechWoven kryty, ale také čerstvou kolekci FineWoven příslušenství. Je tedy jasné, že samotný materiál z nabídky Applu jen tak nemizí.
Kalifornský gigant jej nadále využívákonkrétně u MagSafe peněženek a přívěsků pro AirTag, které jsou k dispozici v několika barevných variantách Fox Orange, Midnight Purple, Navy, Moss a Black. Už třetí rok po sobě tak přichází klíčenky pro AirTag a peněženky v tomto materiálu, což je poměrně zarážející vzhledem k tomu, jak bídnou odolnost FineWOven nabízí. Vždyť v případě krytů pro iPhony se ohřál jen jeden rok coby luxusní varianta krytů pro iPhone 15 Pro. Apple však tehdy čelil tvrdé kritice, protože materiál se velmi rychle špinil, třepil a uživatelé jej považovali za nepovedenou náhradu za kvalitní kožené obaly. Ty Apple přestal nabízet už v roce 2023 s odkazem na ekologičtější přístup k výrobě.
Fotogalerie
Nová kolekce tedy ukazuje, že FineWoven se úplně neztrácí, ale jeho role je nyní výrazně menší a omezená na drobné doplňky, kde by měl být materiál méně náchylný na opotřebení než u celých krytů. Hlavní příslušenství k iPhonům tak nyní reprezentují odolnější TechWoven kryty.