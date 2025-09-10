Zavřít reklamu

Crossbody popruh je nové Apple příslušenství, které změní to, jak jste s sebou zvyklí nosit iPhone

iPhone
Jiří Filip
2

Ačkoliv se včerejší Keynote točila primárně kolem nových hardwarových produktů v čele s iPhony Air, 17 Pro či Apple Watch Ultra 3, na své si přišli i fanoušci originálního příslušenství. Kalifornský gigant totiž odhalil jednak nové TechWoven kryty coby luxusní náhradu za dřívější kůži a potažmo FineWoven, ale co je možná ještě zajímavější, Crossbody popruhy pro nový způsob toho, jak s sebou nosíte iPhone.

Že Apple chystá popruh přes rameno či přes hrudník se v kuloárech proslýchalo poměrně dlouho dopředu, takže včerejší odhalení této novinky vlastně není žádným velkým překvapením. A co víc, naplnily se i veškeré předpoklady ohledně „technických“ specifikací tohoto produktu v čele s pružnými magnety v jádru či posuvného mechanismu. Ostatně, samotný Apple popisuje novinku takto:

„Crossbody popruh je navržený tak, aby šel připnout k vybraným krytům Apple, takže můžeš iPhone nosit a mít u toho volné ruce. Krásně hladké, úzké řemínky jsou utkané ze 100% recyklovaných PET vláken a pohodlně se nosí přes tělo. Díky pružným magnetům a posuvnému mechanismu z nerezové oceli si můžeš délku popruhu kdykoli snadno a bezpečně upravit, aby ti přesně sedl a oba konce zůstaly stejně dlouhé.“

Crossbody popruhy jsou kompatibilní de facto s jakýmkoliv iPhonem, jehož kryt je opatřen otvory pro provlečení šňůrky pro uchycení. Nemusíte se tedy omezovat jen na řešení od Applu, otvory pro úchyty totiž nabízí třeba i Peak Design a řada dalších výrobců. Co se pak týče barev, popruh lze pořídit v celkem 10 barevných variantách od žluté, přes oranžovou až po zelenou či černou. Jeho cena je 1790 Kč.

.