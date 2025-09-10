Crossbody popruh je nové Apple příslušenství, které změní to, jak jste s sebou zvyklí nosit iPhone

Ačkoliv se včerejší Keynote točila primárně kolem nových hardwarových produktů v čele s iPhony Air, 17 Pro či Apple Watch Ultra 3, na své si přišli i fanoušci originálního příslušenství. Kalifornský gigant totiž odhalil jednak nové TechWoven kryty coby luxusní náhradu za dřívější kůži a potažmo FineWoven, ale co je možná ještě zajímavější, Crossbody popruhy pro nový způsob toho, jak s sebou nosíte iPhone.
Fotogalerie
Že Apple chystá popruh přes rameno či přes hrudník se v kuloárech proslýchalo poměrně dlouho dopředu, takže včerejší odhalení této novinky vlastně není žádným velkým překvapením. A co víc, naplnily se i veškeré předpoklady ohledně „technických“ specifikací tohoto produktu v čele s pružnými magnety v jádru či posuvného mechanismu. Ostatně, samotný Apple popisuje novinku takto:
„Crossbody popruh je navržený tak, aby šel připnout k vybraným krytům Apple, takže můžeš iPhone nosit a mít u toho volné ruce. Krásně hladké, úzké řemínky jsou utkané ze 100% recyklovaných PET vláken a pohodlně se nosí přes tělo. Díky pružným magnetům a posuvnému mechanismu z nerezové oceli si můžeš délku popruhu kdykoli snadno a bezpečně upravit, aby ti přesně sedl a oba konce zůstaly stejně dlouhé.“
Crossbody popruhy jsou kompatibilní de facto s jakýmkoliv iPhonem, jehož kryt je opatřen otvory pro provlečení šňůrky pro uchycení. Nemusíte se tedy omezovat jen na řešení od Applu, otvory pro úchyty totiž nabízí třeba i Peak Design a řada dalších výrobců. Co se pak týče barev, popruh lze pořídit v celkem 10 barevných variantách od žluté, přes oranžovou až po zelenou či černou. Jeho cena je 1790 Kč.
no, já nevím, ale kabelkový popruh byl na Temu, už dva roky zpátky….
hmm…
Jde to i na kryty pro 16pro?