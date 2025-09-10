Do Česka přichází iPhone 17 i další podzimní novinky od Applu

Tisková zpráva: Každý rok v září se pozornost technologického světa soustředí na Apple, který již tradičně představuje novou generaci svých iPhonů. Také letos navazuje na svou tradici. Společnost uvádí na trh zcela novou řadu iPhone 17. Ta zahrnuje tři hlavní modely: základní iPhone 17, prémiový iPhone 17 Pro a nejvýkonnější iPhone 17 Pro Max. Nabídku navíc rozšiřuje iPhone Air, jenž zaujme mimořádně tenkou konstrukcí – s pouhými 5,6 mm je vůbec nejtenčím iPhonem v historii. Novinky reagují na aktuální očekávání uživatelů, kteří požadují vyšší výkon, špičkovou fotografii, atraktivní design, důraz na udržitelnost i pokročilé funkce postavené na umělé inteligenci. Spolu s iPhony Apple představil také trojici nových modelů Apple Watch a vylepšenou generaci bezdrátových sluchátek AirPods Pro 3.
„Apple opět nastavuje laťku celému odvětví. Každá generace iPhonu je určitým technologickým milníkem, ale zároveň odpovědí na aktuální potřeby trhu, ať už jde o design, výkon, nebo ekologickou odpovědnost,“ komentuje uvedení novinek Tomáš Hrouda, vedoucí oddělení Apple z DATARTu, kde si zákazníci vybrané nové produkty mohou vyzkoušet a zakoupit.
Prémiové modely lákají kvalitou i celkovým zážitkem
iPhony zůstávají pro mnoho lidí synonymem špičkové kvality. „Kupující dnes nehledají pouze nejlepší technické parametry, ale i celkový zážitek z užívání. Když si zařízení vyzkouší osobně, vnímají nejen jeho rychlost a plynulost, ale i precizní zpracování, kvalitu materiálů a intuitivní ovládání,“ vysvětluje Hrouda. Zároveň upozorňuje, že zákazníci čím dál častěji doplňují nový telefon o příslušenství. Ochranné obaly, skla či bezdrátové nabíječky se tak stávají neodmyslitelnou součástí nákupu a zvyšují celkový komfort používání.
Zákazníci si u dražší elektroniky oblíbili model „online objednávka, osobní vyzvednutí“
Trendy v chování zákazníků ukazují, že při nákupu dražší elektroniky roste zájem o tzv. hybridní model – tedy kombinaci online objednávky s osobním vyzvednutím. „Spotřebitelé si prémiovou elektroniku pořizují touto cestou stále častěji. V DATARTu ji využívá už přibližně 80 % zákazníků, a to i při nákupech produktů Apple,“ říká Hrouda. Hlavní výhodou je nejen úspora času díky rychlému převzetí zboží, ale také možnost produkt ihned zkontrolovat a poradit se s odborníky přímo na prodejně. „Zvlášť u novinek, kde rozhoduje rychlost dostupnosti, je tento model klíčový. Proto DATART umožňuje vyzvednutí vybraných zařízení Apple na zvolené prodejně už půl hodiny po vytvoření online objednávky,“ dodává.
iPhone jako symbol trendů i životního stylu
Nová generace iPhonů ukazuje, že smartphone už dávno není jen nástroj komunikace. Je to zařízení, které určuje trendy v designu, fototechnice i způsobu, jakým lidé využívají digitální služby. Apple letos opět potvrzuje, že si udržuje roli inovátora – a čeští zákazníci mohou být součástí tohoto příběhu prakticky okamžitě po světové premiéře.