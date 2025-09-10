Apple představil novou „dynamickou nabíječku“, všude jí však nekoupíte

Po včerejší keynote zaměřené na iPhone 17 se v online Apple Storu objevila celá řada nového příslušenství. Vedle očekávaných novinek, jako jsou Crossbody popruh, TechWoven kryty či nová MagSafe baterie, se zde objevilo i překvapení, o kterém během prezentace nepadlo ani slovo. Řeč je konkrétně o 40W Dynamic Power Adapteru s maximálním výkonem 60 W. K dispozici je sice jen v USA, nicméně je poměrně zajímavý a byla by tak škoda o něm nevědět.
Apple jej nabízí za 39 dolarů a podle oficiálního popisu je navržený přímo tak, aby přinesl rychlejší nabíjení iPhonů v kompaktním provedení. Díky technologii Dynamic Power dokáže adaptér dynamicky přizpůsobovat výkon až do hodnoty 60 W a přinést tak výhody klasických vyšších wattových nabíječek v kapesní velikosti. Prakticky to znamená, že nový iPhone 17 lze s tímto adaptérem dobít na 50 % za přibližně 20 minut, zatímco u iPhonu Air je to kolem 30 minut. Apple tedy cílí na uživatele, kteří chtějí co nejrychlejší nabíjení i na cestách, ale zároveň nechtějí nosit velkou nabíječku.
Zajímavostí je, že v seznamu kompatibility se u iPhonů objevují jen modely zpětně až po řadu iPhone 15, zatímco u příslušenství, jako jsou Apple Watch či AirPods, je podpora vypsána v podstatě pro všechny generace. Přesné nabíjecí rychlosti pro jednotlivá zařízení Apple neuvádí, s výjimkou oficiálně potvrzených hodnot u iPhonu 17 a iPhonu Air. Nový Dynamic Power Adapter tak rozšiřuje nabídku Applu v oblasti nabíjení a naznačuje, že se výrobce snaží dát uživatelům rychlejší a flexibilnější řešení i mimo klasické MagSafe nebo vyšší wattové adaptéry pro MacBooky. Nezbývá než doufat, že kromě USA bude v dohledné době tato nabíječka dostupná i u nás.