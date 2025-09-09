Zavřít reklamu

První Apple 5G modem C1 překvapil! Rychlostně drží krok s Qualcommem

iPhone
Martin Hradecký
Společnost Ookla, známá díky nástroji Speedtest, zveřejnila novou analýzu rychlostí připojení iPhonu 16e, který je vybaven vlastním modemem Apple C1. A výsledek? Překvapivě srovnatelný s konkurencí od Qualcommu.

Testy ukazují vyrovnaný výkon

Dle údajů společnosti Ookla dosahuje iPhone 16e s modemem C1 velmi podobných 5G rychlostí jako iPhone 16 se Snapdragonem X71, a to na většině míst, kde testování proběhlo. Například v USA na síti T-Mobile dosahoval iPhone 16 rychlosti 317 Mb/s, zatímco iPhone 16e 252 Mb/s. V jiných zemích ale C1 modem Qualcomm překonal – ve Španělsku měl například lepší výsledek 139 Mb/s oproti 110 Mb/s.

Dobré zprávy pro iPhone 17 Air

Zjištění společnosti Ookla potvrzují, že modem C1 je plnohodnotným konkurentem tradičních řešení. A to je zásadní před očekávaným uvedením ultratenkého iPhonu 17 Air, který bude tímto modemem rovněž vybaven. Výsledky testu navazují na dřívější zprávy z března, které rovněž ukazovaly pozitivní výkon C1 modemu.

Apple se tak zdá být na správné cestě k větší nezávislosti v oblasti 5G konektivity. Více se dozvíme už dnes na speciální keynote, která začíná v 19:00 našeho času.

Zdroj
