Zavřít reklamu

Poslední rozloučení s iPhone 16 Pro: velký fotoreport z New Yorku

Galerie
Roman Zavřel
0

Do chvíle, kdy mi na stole přistane nový iPhone 17 Pro zbývají jen poslední dny a tak nezbývá, než se po roce rozloučit s iPhone 16 Pro. Jako poslední fotoreport jsem zvolil fotografie, které jsem tímto telefonem nafotil během léta v New Yorku. Rozloučíme se tedy v USA a tam také začneme s testováním nového iPhone 17 Pro, protože ten se chystám pořádně si užít v Miami a Orlandu, kde jej budu mít možnost testovat od konce září až do začátku prosince. Pojďte tedy naposledy mrknout na to, jak fotí iPhone 16 Pro v rukou běžného uživatele a bez toho, aniž by na fotografiích byly použity jakékoli filtry nebo další úpravy. Věřím, že se vám budou následující fotografie líbit.

IMG 4208 IMG_4208
IMG 5742 IMG_5742
IMG 5922 IMG_5922
IMG 5913 IMG_5913
IMG 5804 IMG_5804
IMG 4706 IMG_4706
IMG 6617 IMG_6617
IMG 4523 IMG_4523
IMG 3740 IMG_3740
IMG 4634 IMG_4634
IMG 4107 IMG_4107
IMG 4112 IMG_4112
IMG 4114 IMG_4114
IMG 4121 IMG_4121
IMG 4124 IMG_4124
IMG 4145 IMG_4145
IMG 4158 IMG_4158
IMG 4173 IMG_4173
IMG 4176 IMG_4176
IMG 4195 IMG_4195
IMG 4198 IMG_4198
IMG 4200 IMG_4200
IMG 4207 IMG_4207
IMG 4211 IMG_4211
IMG 4214 IMG_4214
IMG 4227 IMG_4227
IMG 4246 IMG_4246
IMG 4253 IMG_4253
IMG 4277 IMG_4277
IMG 4312 IMG_4312
IMG 4323 IMG_4323
IMG 4387 IMG_4387
IMG 4466 IMG_4466
IMG 4516 IMG_4516
IMG 4524 IMG_4524
IMG 4535 IMG_4535
IMG 4539 IMG_4539
IMG 4544 IMG_4544
IMG 4573 IMG_4573
IMG 4614 IMG_4614
IMG 4619 IMG_4619
IMG 4631 IMG_4631
IMG 4718 IMG_4718
IMG 4743 IMG_4743
IMG 4774 IMG_4774
IMG 4775 IMG_4775
IMG 3741 IMG_3741
IMG 4778 IMG_4778
IMG 4844 IMG_4844
IMG 4857 IMG_4857
IMG 4907 IMG_4907
IMG 4953 IMG_4953
IMG 4955 IMG_4955
IMG 5082 IMG_5082
IMG 5227 IMG_5227
IMG 5228 IMG_5228
IMG 5747 IMG_5747
IMG 5803 IMG_5803
IMG 5851 IMG_5851
IMG 5855 2 IMG_5855 2
IMG 5909 IMG_5909
IMG 5927 IMG_5927
IMG 5932 IMG_5932
IMG 5983 IMG_5983
IMG 6012 IMG_6012
IMG 6017 IMG_6017
IMG 6040 IMG_6040
IMG 6072 IMG_6072
IMG 6117 IMG_6117
IMG 6127 IMG_6127
IMG 6141 IMG_6141
IMG 6144 IMG_6144
IMG 6216 IMG_6216
IMG 6224 IMG_6224
IMG 6228 IMG_6228
IMG 6239 IMG_6239
IMG 6241 IMG_6241
IMG 6245 IMG_6245
IMG 6249 IMG_6249
IMG 6253 IMG_6253
IMG 6257 IMG_6257
IMG 6260 IMG_6260
IMG 6325 IMG_6325
IMG 6327 IMG_6327
IMG 6330 IMG_6330
IMG 6333 IMG_6333
IMG 6334 IMG_6334
IMG 6400 IMG_6400
IMG 6416 IMG_6416
IMG 6478 IMG_6478
IMG 6490 IMG_6490
IMG 6522 IMG_6522
IMG 6582 IMG_6582
IMG 6597 IMG_6597
IMG 6619 2 IMG_6619 2
IMG 6636 2 IMG_6636 2
IMG 6652 2 IMG_6652 2
IMG 6660 IMG_6660
Statue of liberty Statue of liberty
Vstoupit do galerie
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.