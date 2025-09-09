Poslední rozloučení s iPhone 16 Pro: velký fotoreport z New Yorku

Do chvíle, kdy mi na stole přistane nový iPhone 17 Pro zbývají jen poslední dny a tak nezbývá, než se po roce rozloučit s iPhone 16 Pro. Jako poslední fotoreport jsem zvolil fotografie, které jsem tímto telefonem nafotil během léta v New Yorku. Rozloučíme se tedy v USA a tam také začneme s testováním nového iPhone 17 Pro, protože ten se chystám pořádně si užít v Miami a Orlandu, kde jej budu mít možnost testovat od konce září až do začátku prosince. Pojďte tedy naposledy mrknout na to, jak fotí iPhone 16 Pro v rukou běžného uživatele a bez toho, aniž by na fotografiích byly použity jakékoli filtry nebo další úpravy. Věřím, že se vám budou následující fotografie líbit.