Podívejte se na všechny pozvánky na představení iPhone od roku 2007!

Od chvíle, kdy se Apple rozhodl představit světu svůj první iPhone, uběhlo již neuvěřitelných 18 let. Rok co rok jsme měli od té chvíle možnost vidět, jak Apple ve vývoji telefonů pokročil a rok co rok nás na představení nového iPhone zve pozvánkami na podzimní akci, během které, se světu ukáže nový iPhone. Pojďte si spolu s námi připomenout nejen jak vypadaly jednotlivé pozvánky, ale také to, jaké novinky jednotlivé modely přinesly.
Fotogalerie
2007 – iPhone
Vše začalo v lednu 2007, kdy si Steve Jobs objednal ve Starbucks 4000 latté a ukázal světu produkt, který na několik dalších let definoval, co znamená mobilní telefon a smartphone. První iPhone se představil světu jako součást keynote během konference Macworld, která je dnes již zaniklá.
2008 – iPhone 3G
První telefon společnosti Apple nesl název iPhone a tak se mnozí domnívali, že jako druhý v pořadí přijde iPhone 2. Apple však místo toho představil zbrusu nový iPhone 3G, který se lišil od svého předchůdce designem, výkonem a také podporou 3G sítí. Právě díky tomu se často označuje původní iPhone jako iPhone 2G. Tento telefon spatřil světlo světa během WWDC 2008 a představil jej pochopitelně Steve Jobs.
2009 – iPhone 3Gs
První model s přívlastkem “s”, který definoval koloběh vydávání nových modelů se představil během WWDC 2009 a všechny šokovala pozvánka, která ukázala přímo samotný telefon, který však vypadal naprosto stejně jako iPhone 3G. Nakonec se ukázalo, že “s” modely budou skutečně vypadat stejně jako klasické verze a Apple tak definoval, jakým způsobem bude ukazovat nové modely.
2010 – iPhone 4
iPhone 4 byl poslední telefon, který představil Apple během WWDC, ostatní modely již měly vlastní keynote, na podzim, během kterých Apple představil iPhone a další novinky a již se tolik nevěnoval softwaru, kterému v podstatě přenechal celou WWDC. Bohužel iPhone 4 měl ještě jedno smutné výročí, byl to poslední telefon, který představil Steve Jobs.
2011 – iPhone 4s
Pro skutečné fanoušky společnosti zastínily představení nového iPhonu zprávy o zdravotním stavu Steva Jobse. I když v na podzim roku 2011, kdy se nový telefon představoval Steve Jobs ještě žil, na keynote nedorazil a novinku představil poprvé v historii společnosti Tim Cook. Bohužel Steve Jobs nedorazil již na žádné představení svého produktu, zemřel jen pár dní poté, co svět spatřil iPhone 4s.
2012 – iPhone 5
Pozvánka jasná jako facka, přesně takovou pozvánkou uvedl Apple svůj iPhone 5, jehož označení přímo ukázal ve stínu pozvánky. V roce 2012 se světu představil zbrusu nový iPhone 5, který přinesl nejen nový design, ale také větší displej a extrémní nárůst výkonu oproti předchozím modelům.
2013 – iPhone 5s a iPhone 5c
A je to tu, první keynote, kdy se ukázaly rovnou dva telefony z nichž jeden nesl název iPhone 5s a druhý iPhone 5c. Plastový a oproti iPhone 5s levnější telefon se setkal s poměrně zvláštním přijetím, o které se postarali zejména novináři, jenž měsíce před uvedením tohoto telefonu slibovali, že se bude jednat o skutečně levný telefon, ovšem Apple nastavil cenu poměrně vysoko.
2014 – iPhone 6 a iPhone 6 Plus
Rok 2014 je pro Apple extrémně důležitý, představuje totiž iPhone 6 s velkým displejem, po kterém lidé toužili a iPhone 6 Plus s ještě větším displejem, který se stal hitem zejména v asijských zemích. Právě tato dvojice telefonů se postarala o největší přechod uživatelů Androidu k iOS v historii a Applu se povedl skutečně brilantní tah.
2015 – iPhone 6s a iPhone 6s Plus
Ve středu 9. 9. 2015 představil Apple nástupce iPhone 6 a iPhone 6 Plus. Vlajková loď od Applu tentokrát přichází s revolučním 3D Touch displejem, několikanásobně rychlejším procesorem A9, dvojnásobnou pamětí RAM, 12-megapixelovým fotoaparátem a 4K videem, 5-megapixelovým selfie fotoaparátem se speciálním bleskem, Live Photos, druhou generací Touch ID, teoreticky 2x rychlejším LTE, rychlejší Wi-Fi a nakonec variantou Rose Gold.
2016 – iPhone 7
iPhone, který Apple představil v roce 2016, byl poměrně rozporuplný. Mnoho lidí jej totiž označovalo pouze za „eskový“ model, který nejen že nezměnil design, ale nepřinesl kromě virtuálního tlačítka, vodotěsnosti a duálních reproduktorů nic, co by stálo nějak význemně za řeč. Mnoho lidí tak zůstalo u svých iPhonů 6s a netrpělivě čeká právě na letošní iPhone 7s nebo iPhone 8.
2017 – iPhone X a iPhone 8
Rok 2017 byl z hlediska nových iPhonů jedním z nejzajímavějších v historii jablečné společnosti. Apple totiž světu představil evoluční iPhone 8 a iPhone 8 Plus, ale také minimálně podle Applu revoluční iPhone X. Právě X nabídlo řadu novinek, na které fanoušci delší dobu čekali a uchvátilo řadu uživatelů. Někteří lidé však také neskrývali své zklamání a řada dnes již běžných funkcí jim naopak chyběla.
2018 – iPhone XS a XR
Loňský rok se v duchu žádných obřích revolucí rozhodně nenesl. Dočkali jsme se totiž představení tří modelů, které designově vycházely z iPhonu X z roku 2017. Zatímco iPhony XS a XS Max byly označovány za prémiové, iPhone XR představoval a vlastně doposud představuje jakousi vstupenku do novodobého světa iPhonů. Designově sice vychází z „desítky“, avšak nenabízí stejně kvalitní displej či ocelový rám. Na jeho zádech byste pak nenašli ani duální fotoaparát, který je už u jablečných telefonů jakýmsi standardem.
2019 – iPhone 11 Pro a iPhone 11
Během předloňské keynote Apple představil iPhone 11 a iPhone 11 Pro. Vůbec poprvé v historii tak začal označovat výkonnější model slovíčkem Pro. Telefony se od sebe příliš nelišily a pokud jste si nepotrpěli na to nejlepší a nejvýkonnější železo od Applu, pak vám zcela určitě dostačoval i běžný iPhone 11. Vzhledem k tomu, že Apple ještě za životnosti těchto modelů představil také iPhone SE (2. generace), tak po dlouhé době opět prodával tři nové telefony nejdnou a zákazníci měli možnost vybrat si model, který jim nejlépe vyhovuje dle jeho vybavení, výkonu a v neposlední řadě také ceny
2020 – iPhone 12 Pro
V roce 2020 nakonec Apple uspořádal rovnou tři podzimní představení nových produktů, přičemž iPhone 12 Pro nakonec představil na tom řijnovém. Dočkali jsme se iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 a iPhone 12 mini. Všechny telefony v podstatě přinesly výkonostní evoluci oproti předchozí generaci, ale kromě podpory 5G a Lidaru se příliš nových funkcí neobjevilo.
2021 – iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro dostal do vínku Super Retina XDR OLED displej s úhlopříčkou 6,1 palců a 120Hz obnovovací frekvencí, čipset Apple A15 Bionic, 6 GB operační paměti, 128 GB–1 TB interní paměti, trojitý fotoaparát s rozlišením 12 MPx plus senzor LiDAR, 12MPx selfie fotoaparát s kamerou SL (structured-light) 3D sloužící jako hloubkový/biometrický senzor, stereo reproduktory a stupeň krytí IP68.
2022 – iPhone 14 Pro
Apple iPhone 14 byl jedním z celkem čtyř iPhonů chystaných na podzim loňskémo roku. Designově se jedná de facto o tentýž telefon co iPhone 13 s tím rozdílem, že bychom se měli u iPhonu 14 dočkat mírného zvětšení fotosoustavy a to kvůli nasazení 48MPx širokoúhlého objektivu.
2023 – iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro se oproti předešlým třem generacím konečně designově odlišil a to zejména skrze mírné zaoblení hran telefonu v kombinaci se zúžením rámečků kolem displeje. Další změnou bylo nahrazení ocelového rámečku titanovým či nasazení 5x teleobjektivu pro zlepšení zoomu u iPhonů 15 Pro Max.
2024 – iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro přinesl zbrusu nové tlačítko Ovládání fotoaparátu, které umožňuje fyzické ovládání zoomu, potažmo další přenastavování fotoaparátu při focení bez nutnosti dotýkání se displeje. Dále se svět dočkal nasazení 5x optického zoomu i u menších iPhonů 16 Pro či 48MPx ultraširokoúhlého objektivu.
2025 – iPhone 17/17 Air/17 Pro
Letošek má přinést nejtenčí iPhone v historii Applu ve formě iPhonu 17 Air spolu s návratem hliníkových těl na Pro řadu iPhonů. Dočkat bychom se dále měli 8x optického zoomu nebo třeba zásadního prodloužení výdrže a zlepšení odvodu tepla, díky čemuž by se tak novinky neměly přehřívat.