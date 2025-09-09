iPhone mini hlásí návrat? Vyloučit to nelze!

Když Apple v roce 2020 představil iPhone 12 mini, překvapil tím nejen technologický svět, ale i část svých vlastních fanoušků. Po letech zvětšování displejů se jablečná společnost rozhodla zkusit návrat ke kompaktním telefonům. Do 5,4palcového těla vměstnala všechny špičkové technologie z většího iPhonu 12, což byl krok, který spoustu lidí nadchl. Jenže nadšení netrvalo dlouho. Mini generace skončila už po dvou letech s iPhonem 13 mini, aby ji následně nahradil pravý opak. Obří iPhone 14 Plus.
Proč se tedy iPhone mini neprosadil? Odpověď je jednoduchá. Cena a výdrž. Za 699 dolarů dostal zákazník menší baterii a kratší výdrž než u většího modelu, který stál jen o sto dolarů víc. A většina lidí, kteří chtěli malé telefony, nebyla ochotná zaplatit prémiovou cenu za kompromisy. Situace by se ale mohla změnit. Letos Apple uvedl nový iPhone 16e za 599 dolarů. Tedy v podstatě modernizovanou verzi iPhonu 14 s jedním fotoaparátem, USB-C a čipem A18. A právě tato řada by mohla být pro mini model ideálním útočištěm. Představte si iPhone 16e mini za 499 dolarů. Malý telefon, levnější než kdy dřív, kde jsou kompromisy v baterii či velikosti displeje snesitelnější díky ceně. Navíc se objevily zprávy, že od roku 2026 chce Apple zavést nové vydávací schéma. Levnější iPhony na jaře, prémiové modely na podzim. To by iPhonu mini mohlo poskytnout větší prostor, než měl kdy dřív. Nutno ale říct, že pravděpodobnost návratu je stále velmi malá. Uvítali byste návrat iPhonu mini?
Rozhodne, v podstate na 17 prejdem iba preto ze som svoje 13mini omylom prelomil a takmer polka displeju je mrtva , 17/18mini som za.
Určite anoo…Taky iphone s uhl. 5,8 a nadupany ako verzia PRO by bola šupa