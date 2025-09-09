iPhone 17 sice ještě ani nebyl představen, už tu ale máme první úniky informací o iPhone 19!

Apple sice představí nový iPhone 17 teprve dnes večer, v zákulisí už se ale řeší mnohem vzdálenější budoucnost. A ta se právě dočkala nečekaného obratu, minimálně tedy u fotoaparátu. Zatímco ještě v létě se mluvilo o tom, že iPhone 18 dostane zcela nové ultraširokoúhlé senzory od Samsungu, aktuální predikce naznačují, že si na tuto technologii počkáme až do éry iPhonu 19.
Za změnou stojí známý analytik Ming-Chi Kuo, který v červenci 2024 tvrdil, že Samsung začne Applu dodávat 48Mpx ultraširoké senzory už v roce 2026. Jenže ve svém posledním příspěvku predikci posunul s tím, že premiéra má přijít až v roce 2027, tedy rok poté, co by se měl ukázat iPhone 18. V praxi to znamená, že iPhony s touto novinkou dorazí nejspíše až s řadou iPhone 19.
Fotogalerie
Samsung přitom není ve fotoaparátechiPhonů zatím příliš známým jménem, jelikož dosud exkluzivní dodávky čipů zajišťovalo Sony. Změna by tedy byla poměrně zásadní. Navíc nejde o ledajaký senzor, ale podle Financial Times půjde o třívrstvé „stacked“ obrazové snímače, které umožňují vyšší hustotu pixelů a zlepšují výsledky při focení v horším světle. Výhodou má být i širší dynamický rozsah a nižší energetická náročnost.
Ano, víme, že to, že se o této technologii mluví právě teď, tedy jen pár hodin před představením iPhonu 17, působí až trochu ironicky, ale na druhou stranu je pravdou, že nejde ve výsledku o nic nového. První informace o nové generaci iPhonů pro nadcházející rok totiž zpravidla začínají prosakovat právě v období odhalení řady, která má být aktuální pro zbytek letoška a začátek roku příštího. Je proto vcelku pravděpodobné, že ani ani tentokrát to není jiné.