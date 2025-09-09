iPhone 17 Pro (Max) nabídne vynikající výdrž baterie!

Apple dnes během své keynote s podtitulem Awe dropping představí nové iPhony 17 Pro, u nichž bude hrát hlavní roli nejen výkon, ale také výrazně delší výdrž na jedno nabití. Tvrdí to alespoň zdroje velmi spolehlivého reportéra Marka Gurmana z Bloombergu, podle kterých se máme připravit na to, že letošní generace posune hranici výdrže na zcela novou úroveň.
Menší iPhone 17 Pro má podle úniků dostat baterii o kapacitě až 4 252 mAh, což je skok o bezmála 19 % oproti loňskému iPhonu 16 Pro. Ještě zajímavější je ovšem situace u iPhonu 17 Pro Max. Ten by měl být vybaven akumulátorem s kapacitou 5 088 mAh a stal by se tak vůbec prvním iPhonem, který překročí hranici 5000 mAh. Ve srovnání s předchozí generací jde o navýšení zhruba o 9 %.
Fotogalerie
Apple těchto čísel dosáhne díky tomu, že se definitivně zbavuje plastové výplně, který v útrobách eSIM verzí zabírala prostor od dob iPhonu 14. Uvolněné místo tak konečně využije právě pro baterii. A co víc, tloušťka telefonu by měla i přes výrazně větší baterie narůst jen nepatrně. Apple tak reaguje na přání uživatelů, kteří si dlouhodobě stěžují, že ani špičkové smartphony nevydrží v běžném provozu tolik, kolik by bylo ideální. Pokud se informace potvrdí, bude iPhone 17 Pro s přehledem nejvytrvalejším iPhonem v historii.