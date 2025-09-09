iPhone 17 Air se nakonec možná bude jmenovat jinak!

Jen pár hodin před oficiálním představením se na sociálních sítích objevila zajímavá spekulace, která by mohla zamíchat kartami. Podle jednoho z nejpřesnějších leakerů poslední doby by se totiž nový nejtenčí iPhone nemusel jmenovat „iPhone 17 Air“, jak se dosud očekávalo, ale prostě jen iPhone Air.
Fotku údajných záručních dokumentů z Číny zveřejnil známý leaker DuanRui na svém účtu na X Na snímku je vidět list, který skutečně nese označení „iPhone Air“. A přestože se může samozřejmě jednat o podvrh (přeci jen, podobné úniky se krátce před premiérou objevují pravidelně) existuje jeden důvod, proč tuhle možnost nelze úplně smést ze stolu. Ostatně, vzpomeňme třeba na příchod iPhonů 15 Plus, u kterých se taktéž prakticky do premiéry počítalo s názvem iPhone 15 Max, nicméně jen pár hodin před představením se o nich začalo hovořit jako o iPhonech Plus a tak je nakonec i Apple představil.
Vysvětlení jednoduchého názvu iPhone Air je pak podle leakera poměrně snadné. Apple totiž příští rok uvede na trh skládací telefon, u něhož se zatím očekává název iPhone Fold. A právě iPhone (17) Air může být ve výsledku první vlaštovkou, která začne svět připravovat na názvy iPhonů bez čísla. Jinými slovy, začne vznikat nová produktová linie, která by byla od číselného značení oddělena podobně, jako je tomu u iPadu. Zda jde skutečně jen o podvrh, nebo o první náznak toho, že Apple plánuje změnit pojmenovávání svých iPhonů, se dozvíme už dnes večer na keynote.