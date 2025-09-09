Apple Watch 11 cena Apple Watch Jiří Filip Právě teď 0 Cena Apple Watch 11, které byly před malou chvílí představeny, je: od 10 990 Kč – hliník od 18 990 Kč – titan Fotogalerie mpv-shot0058 mpv-shot0060 mpv-shot0061 mpv-shot0064 mpv-shot0065 mpv-shot0066 mpv-shot0067 mpv-shot0068 mpv-shot0069 mpv-shot0070 mpv-shot0071 mpv-shot0072 mpv-shot0073 mpv-shot0075 mpv-shot0086 mpv-shot0093 mpv-shot0100 mpv-shot0101 mpv-shot0102 mpv-shot0103 mpv-shot0104 mpv-shot0099 mpv-shot0105 Vstoupit do galerie Zdroj Diskuze Diskuze k článku Vložte vlastní komentář Zrušit odpověď na komentář Vaše jméno nebo Přihlásit se Váš komentář Vyplněním shora uvedených údajů beru na vědomí, že společnost TEXT FACTORY s.r.o., sídlem Brno, Durďákova 336/29, Černá Pole, PSČ: 613 00, IČ: 06157831, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 100399, bude zpracovávat mé osobní údaje uvedené v rámci mnou vyplněného registračního formuláře na základě oprávněných zájmů TEXT FACTORY s.r.o. dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a pro splnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR), a to pro tyto účely: nezbytnost zajistit oprávnění návštěvníka webových stránek provozovaných společností TEXT FACTORY s.r.o. přispívat aktivně ke zveřejněným článkům nebo v rámci diskusních fór a výkon práv TEXT FACTORY s.r.o. jako administrátora těchto diskusních fór. Více informací o zpracování osobních údajů a právech lze nalézt v Poučení o ochraně osobních údajů. celý text Δ