Apple vypnul Online Store! Připravuje jej na představení iPhonů 17 (Pro)

Jiří Filip
Před malou chvílí vypnul Apple podle očekávání svůj Online Store po celém světě. Pokud tedy nyní jeho webový obchod navštívíte a proklikáte se až k samotným produktům, místo výběru jejich typů se setkáte s hláškou „Budeme zpátky co nevidět. Právě Apple Store aktualizujeme. Přijď se brzo podívat.“ Tento krok si vzhledem k dnešní Keynote vyložit jediným způsobem – Apple do něj nyní vkládá veškeré nové softwarové i hardwarové  produkty a po Keynote jej znovu spustí. A o co že by se vlastně mělo jednat? Samozřejmě o iPhony 17 (Pro), Apple Watch Series 11, AirPods Pro 3 či spoustu nového příslušenství. Je tedy rozhodně na co se těšit!

Kromě představení nové generace iPhonů a Apple Watch lze počítat mimo jiné i s oznámením termínu uvolnění veřejné verze operačního systému iOS 26, který Apple v předešlých měsících intenzivně spolu s dalšími OS testoval. Moudřejší však budeme až za pár hodin.

