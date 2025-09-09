Zavřít reklamu

Apple nabízí hvězdě F1 desítky milionů dolarů za kampaň na iPhone, ta ho ale odmítla!

Vše o Apple
Amaya Tomanová
0

Společnost Apple měla v plánu výrazněji se zviditelnit ve světě motosportu. Podle dostupných informací na to šla tak, že se rozhodla oslovit jednoho z předních jezdců Formule 1. Jak to dopadlo?

Mohlo by vás zajímat

Apple se nezaměřil na nikoho menšího než na Maxe Verstappena ze stáje Red Bull. Čtyřnásobnému mistru světa nabídla cupertinská společnost smlouvu v hodnotě 24 milionů dolarů. Cílem mělo být, aby se nizozemský jezdec stal tváří rozsáhlé kampaně na propagaci nejnovějších iPhonů a technologií Apple. Nabídka však obsahovala podmínku veřejné účasti v reklamách a akcích značky – a Verstappen ji odmítl jedinou větou, která okamžitě obletěla sportovní i technologický svět.

Podle zdrojů blízkých vyjednávání byl iniciátorem nabídky přímo generální ředitel Apple Tim Cook. Verstappen měl vystupovat v televizních reklamách, kampaních na sociálních sítích a na produktových prezentacích Apple. Tím by společnost využila jeho obrovskou fanouškovskou základnu, včetně tzv. „Orange Army“, k posílení své značky na konkurenčním trhu chytrých telefonů. Pro Apple by šlo o strategické navázání na již probíhající investice do motorsportu – například 200milionový film o Formuli 1 s Bradem Pittem nebo údajný zájem o vysílací práva na závody F1 v USA od roku 2026.

F1 Brad Pitt trailer F1 Brad Pitt trailer
F1 Brad Pitt trailer
Brad Pitt F1 The Movie Brad Pitt F1 The Movie
Film F1 2025 Film F1 2025
F1 Movie F1 Movie
F1 The Movie F1 The Movie
Vstoupit do galerie

Nekompromisní stanovisko

Max Verstappen, který si během posledních let vydobyl pověst nekompromisního závodníka, reagoval jasně a přímo: „Závodím proto, abych vyhrával, ne abych prodával telefony.“ Tato věta, šířená prostřednictvím jeho manažerského týmu, rozdělila fanoušky i komentátory. Jedni ji vnímají jako důkaz, že Verstappen chrání čistotu sportu před přehnanou komercializací. Druzí ji označují za promarněnou příležitost propojit sport a svět technologií.

Verstappenovo rozhodnutí přišlo v okamžiku, kdy se stáj Red Bull po odchodu klíčového konstruktéra Adriana Neweyho potýká s určitými nejistotami. Přesto je nizozemský jezdec dál hlavním kandidátem na pátý titul v řadě a jeho kontrakt s Red Bullem, běžící do roku 2028, mu zajišťuje roční plat ve výši 65 milionů dolarů.

Odborníci upozorňují na to, že Apple mohl díky takové spolupráci posílit své postavení nejen v USA, ale i na trzích Evropy a Asie. Odmítnutí proto může vést k tomu, že se firma zaměří na jiné hvězdy Formule 1, jako je Lando Norris z McLarenu nebo Charles Leclerc z Ferrari.

Případ Verstappen–Apple otevírá širší diskusi o roli sportovců jako ambasadorů globálních značek. V době, kdy se od elitních atletů stále častěji očekává účast v reklamních projektech, je Verstappenovo odmítnutí vnímáno jako připomínka, že někteří dávají přednost samotnému sportovnímu výkonu před komerčními zájmy.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.