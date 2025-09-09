Apple nabízí hvězdě F1 desítky milionů dolarů za kampaň na iPhone, ta ho ale odmítla!

Společnost Apple měla v plánu výrazněji se zviditelnit ve světě motosportu. Podle dostupných informací na to šla tak, že se rozhodla oslovit jednoho z předních jezdců Formule 1. Jak to dopadlo?
Apple se nezaměřil na nikoho menšího než na Maxe Verstappena ze stáje Red Bull. Čtyřnásobnému mistru světa nabídla cupertinská společnost smlouvu v hodnotě 24 milionů dolarů. Cílem mělo být, aby se nizozemský jezdec stal tváří rozsáhlé kampaně na propagaci nejnovějších iPhonů a technologií Apple. Nabídka však obsahovala podmínku veřejné účasti v reklamách a akcích značky – a Verstappen ji odmítl jedinou větou, která okamžitě obletěla sportovní i technologický svět.
Podle zdrojů blízkých vyjednávání byl iniciátorem nabídky přímo generální ředitel Apple Tim Cook. Verstappen měl vystupovat v televizních reklamách, kampaních na sociálních sítích a na produktových prezentacích Apple. Tím by společnost využila jeho obrovskou fanouškovskou základnu, včetně tzv. „Orange Army“, k posílení své značky na konkurenčním trhu chytrých telefonů. Pro Apple by šlo o strategické navázání na již probíhající investice do motorsportu – například 200milionový film o Formuli 1 s Bradem Pittem nebo údajný zájem o vysílací práva na závody F1 v USA od roku 2026.
Nekompromisní stanovisko
Max Verstappen, který si během posledních let vydobyl pověst nekompromisního závodníka, reagoval jasně a přímo: „Závodím proto, abych vyhrával, ne abych prodával telefony.“ Tato věta, šířená prostřednictvím jeho manažerského týmu, rozdělila fanoušky i komentátory. Jedni ji vnímají jako důkaz, že Verstappen chrání čistotu sportu před přehnanou komercializací. Druzí ji označují za promarněnou příležitost propojit sport a svět technologií.
Verstappenovo rozhodnutí přišlo v okamžiku, kdy se stáj Red Bull po odchodu klíčového konstruktéra Adriana Neweyho potýká s určitými nejistotami. Přesto je nizozemský jezdec dál hlavním kandidátem na pátý titul v řadě a jeho kontrakt s Red Bullem, běžící do roku 2028, mu zajišťuje roční plat ve výši 65 milionů dolarů.
Odborníci upozorňují na to, že Apple mohl díky takové spolupráci posílit své postavení nejen v USA, ale i na trzích Evropy a Asie. Odmítnutí proto může vést k tomu, že se firma zaměří na jiné hvězdy Formule 1, jako je Lando Norris z McLarenu nebo Charles Leclerc z Ferrari.
Případ Verstappen–Apple otevírá širší diskusi o roli sportovců jako ambasadorů globálních značek. V době, kdy se od elitních atletů stále častěji očekává účast v reklamních projektech, je Verstappenovo odmítnutí vnímáno jako připomínka, že někteří dávají přednost samotnému sportovnímu výkonu před komerčními zájmy.