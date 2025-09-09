Zavřít reklamu

Apple Intelligence se brzy chystá do další země

Amaya Tomanová
Apple v roce 2024 představil Apple Intelligence jako klíčovou novinku svých systémů a od té doby ji postupně zpřístupňuje po celém světě. Největší trh s chytrými telefony – Čína – ovšem zůstává stranou. Proč tomu tak je a kdy se situace konečně změní?

Pro Apple je Čína strategicky zásadní, avšak podmínky pro spuštění generativní umělé inteligence jsou zde výrazně odlišné. Každý podobný produkt totiž musí získat souhlas tamních regulačních orgánů. To v praxi znamená, že zahraniční firmy jsou nuceny navázat spolupráci s lokálním partnerem. Apple proto uzavřel dohodu s technologickým gigantem Alibaba, kterou letos potvrdil i předseda představenstva Joe Tsai.

Původně se počítalo s tím, že Apple Intelligence dorazí do Číny už v polovině letošního roku. Regulátoři však proces pozastavili, a to údajně kvůli napětí mezi Pekingem a Washingtonem. Problém se navíc neomezuje pouze na čínskou stranu – i ve Spojených státech se ozývají obavy o národní bezpečnost. Podle některých amerických politiků může spolupráce Applu s Alibabou posílit vliv čínské komunistické strany v oblasti umělé inteligence.

Navzdory nesporným překážkám Apple i nadále pokračuje v přípravách. Podle nejnovějších informací z newsletteru Power On od Marka Gurmana probíhají v Číně interní testy Apple Intelligence a spuštění je naplánováno na konec letošního roku. Funkce by měly být dostupné v rámci aktualizace iOS 26.1 nebo 26.2.

Potíže, související s čínskými regulačními orgány, nejsou pro Apple ničím novým. V případě Apple Intelligence jde nicméně o o mimořádně složitý a sledovaný proces. Čína je posledním velkým trhem, kde tyto funkce dosud chybí, a absence inovací se promítla i do slabších prodejů. Apple proto potřebuje úspěšné uvedení nejen kvůli posílení tržního podílu, ale i pro obnovení důvěry investorů a zákazníků.

