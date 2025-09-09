AirPods Pro 3 vás možná zklamou! Lepší zvuk či ANC od nich nečekejte

Vedle nové generace iPhonů a Apple Watch má Apple dnes večer představit i nové AirPods Pro 3. Jak se ale podle nejnovějších informací od reportéra Marka Gurmana z Bloombergu zdá, tentokrát se nebude v žádném případě jednat o revoluci v tom, co dělá sluchátka Pro sluchátky Pro – tedy v kvalitě zvuku a aktivním potlačení hluku. Obě tyto funkce totiž mají zůstat prakticky beze změny, což může být pro fanoušky čekající na zásadní upgrade mírným zklamáním.
Hlavní novinkou třetí generace AirPods Pro se má pak dle Gurmanových zdrojů stát měření srdečního tepu, díky čemuž by se tak měla sluchátka stát do jisté míry dalším zdravotním nástrojem Applu. AirPods Pro 3 by měla dostat konkrétně nové LED optické senzory, které budou schopné sledovat průtok krve v uchu a tím monitorovat srdeční aktivitu. Nejedná se přitom o žádnou revoluční technologii Funkce se totiž poprvé objevila u Powerbeats Pro 2 a pokud bude fungovat podobně, získaná data půjde synchronizovat s populárními fitness aplikacemi.
Kromě toho se počítá i s lehce přepracovaným designem, který má zajistit lepší usazení v uchu, i když konkrétní změny zatím známé nejsou. Úprav se dočká také nabíjecí pouzdro, které má být nově štíhlejší a velikostí se přiblížit tomu u standardních AirPods 4. Apple tedy zjevně sází na rozšíření užitku AirPods Pro i mimo hudbu a hovory a propojení sluchátek se světem fitness a zdraví může být krokem, který ocení úplně nová skupina uživatelů.