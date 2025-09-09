AirPods Pro 3 dorazí ve dvou verzích! Má to ale háček

Zítřejší představení iPhonů 17 s sebou přinese zřejmě mnohem víc zajímavého, než se doposud zdálo. Podle nových informací mělo přinést i novou generaci bezdrátových sluchátek AirPods Pro. A jak se zdá, stejně jako AirPods 4. generace dorazí i AirPods Pro 3 ve dvou verzích, které se od sebe budou výrazně lišit. Je tu však jeden podstatný háček – obě verze nemají dorazit bok po boku.
Obecně se očekává, že AirPods Pro 3 by měly po třech letech navázat na druhou generaci a přinést celou řadu vylepšení. Kromě tenčí nabíjecí krabičky se očekává i podpora měření srdečního tepu a pravděpodobně i vylepšená aktivní redukce šumu. O senzoru pro měření tělesné teploty se sice také mluvilo, podle některých zdrojů ale mohlo jít jen o záměnu s novým snímačem tepu. To nejzajímavější však nyní prozradil čínský leaker Instant Digital, který tvrdí, že Apple letos skutečně představí AirPods Pro 3, avšak s tím, že v roce 2026 dorazí jejich dražší verze. Ta by měla být vybavena infračervenou kamerou, která by mohla sloužit k ovládání pomocí gest ve vzduchu, tedy bez nutnosti mačkat samotná sluchátka.
Tato prémiová varianta by se tak stala jakýmsi mezikrokem mezi současnými AirPods a budoucností, ve které Apple sází na nová ovládací schémata. Cena standardních AirPods Pro 2 se nyní pohybuje kolem 250 dolarů, přičemž vylepšené AirPods Pro 3 by podle úniku mohly stát více než 280 dolarů. Apple by tak poprvé u modelu Pro nabídl dvě různé cenové úrovně – podobně jako tomu je nyní u čtvrté generace základních AirPods, kde si uživatelé mohou vybrat mezi verzí s ANC a bez něj. Otázkou nicméně zůstává, zda Apple rovnou naznačí i příchod dražší varianty, nebo ji představí až v příštím roce. Jisté je jen to, že se AirPods Pro do budoucna mají stát mnohem chytřejším a sofistikovanějším příslušenstvím, než jaké známe dnes.