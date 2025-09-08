Skvělé televize Samsung nyní seženete na DATARTu se slevou 19 %

Komerční sdělení: Devatenáct let – tolik už Samsung drží celosvětové prvenství v prodeji televizí. A není to jen náhoda. Lidé po celém světě oceňují kombinaci špičkového obrazu, chytrých funkcí a elegantního designu, který se hodí do jakéhokoliv interiéru. A právě teď přichází ideální chvíle, kdy si můžete tuto technologii pořídit domů ještě výhodněji.
Samsung se totiž rozhodl toto výročí oslavit se svými zákazníky. V rámci Samsung Dnů nabízí vybrané televizory se slevou 19 %, což je dárek, který rozhodně potěší každého fanouška kvalitní zábavy. Ať už sníte o domácím kině s technologií Neo QLED, hledáte stylovou televizi The Frame, která se dokáže proměnit v umělecký obraz, nebo chcete model s perfektním poměrem ceny a výkonu, teď je ta pravá chvíle.
Televizory Samsung dlouhodobě patří mezi technologickou špičku. Díky Quantum Dot panelům nabízejí dokonale realistické barvy i v těch nejjasnějších scénách, zatímco 4K a 8K rozlišení posouvá vnímání detailů na zcela novou úroveň. Nechybí ani chytré funkce Smart TV – od streamovacích služeb přes hlasové ovládání až po propojení s dalšími zařízeními chytré domácnosti.
Pokud hledáte televizi, která vám nabídne více než jen obrazovku, pak je volba jasná. Samsung TV je zárukou, že každý film, každý sportovní přenos i každá herní seance se promění v opravdový zážitek. A díky aktuální akci navíc za cenu, která dává smysl.
Jak získat slevu?
- Zvolte si vybranou TV Samsung v době konání akce.
- Vložte ji do košíku kliknutím na „Koupit se slevou“.
- Sleva v příslušné hodnotě se vám následně započítá. Nejde o automatickou slevu, bez prokliknutí nelze slevu uplatnit.