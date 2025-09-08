Zavřít reklamu

Skvělé televize Samsung nyní seženete na DATARTu se slevou 19 %

Jiří Filip
Komerční sdělení: Devatenáct let – tolik už Samsung drží celosvětové prvenství v prodeji televizí. A není to jen náhoda. Lidé po celém světě oceňují kombinaci špičkového obrazu, chytrých funkcí a elegantního designu, který se hodí do jakéhokoliv interiéru. A právě teď přichází ideální chvíle, kdy si můžete tuto technologii pořídit domů ještě výhodněji.

Samsung se totiž rozhodl toto výročí oslavit se svými zákazníky. V rámci Samsung Dnů nabízí vybrané televizory se slevou 19 %, což je dárek, který rozhodně potěší každého fanouška kvalitní zábavy. Ať už sníte o domácím kině s technologií Neo QLED, hledáte stylovou televizi The Frame, která se dokáže proměnit v umělecký obraz, nebo chcete model s perfektním poměrem ceny a výkonu, teď je ta pravá chvíle.

Televizory Samsung dlouhodobě patří mezi technologickou špičku. Díky Quantum Dot panelům nabízejí dokonale realistické barvy i v těch nejjasnějších scénách, zatímco 4K a 8K rozlišení posouvá vnímání detailů na zcela novou úroveň. Nechybí ani chytré funkce Smart TV – od streamovacích služeb přes hlasové ovládání až po propojení s dalšími zařízeními chytré domácnosti.

Pokud hledáte televizi, která vám nabídne více než jen obrazovku, pak je volba jasná. Samsung TV je zárukou, že každý film, každý sportovní přenos i každá herní seance se promění v opravdový zážitek. A díky aktuální akci navíc za cenu, která dává smysl.

Jak získat slevu?

  1. Zvolte si vybranou TV Samsung v době konání akce.
  2. Vložte ji do košíku kliknutím na „Koupit se slevou“.
  3. Sleva v příslušné hodnotě se vám následně započítá. Nejde o automatickou slevu, bez prokliknutí nelze slevu uplatnit.

