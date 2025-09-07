Zážitková restaurace Entrée pohledem iPhone 16 Pro

Je to dva roky od chvíle, kdy na LsA vyšel fotoreport z restaurace Entrée Přemka Forejta, v té době focený na iPhone 14 Pro. Když jsme o uplynulém víkendu se ženou zašli na oběd, řiíkal jsem si, proč nepořídit ten stejný fotoreport také s iPhone 16 Pro. Je to ostatně jeden z posledních fotoreportů focených tímto telefonem, který již za pár dní vystřídá iPhone 17 Pro. Pokud se tedy chcete podívat na fotografie degustačního menu Entrée, které nejsou nijak upravené a nebyl na ně použit žádný filtr, v následující galerii máte možnost.