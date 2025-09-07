Zavřít reklamu

Zážitková restaurace Entrée pohledem iPhone 16 Pro

Roman Zavřel
Je to dva roky od chvíle, kdy na LsA vyšel fotoreport z restaurace Entrée Přemka Forejta, v té době focený na iPhone 14 Pro. Když jsme o uplynulém víkendu se ženou zašli na oběd, řiíkal jsem si, proč nepořídit ten stejný fotoreport také s iPhone 16 Pro. Je to ostatně jeden z posledních fotoreportů focených tímto telefonem, který již za pár dní vystřídá iPhone 17 Pro. Pokud se tedy chcete podívat na fotografie degustačního menu Entrée, které nejsou nijak upravené a nebyl na ně použit žádný filtr, v následující galerii máte možnost.

IMG 7357 IMG_7357
IMG 7359 IMG_7359
IMG 7364 IMG_7364
IMG 7368 IMG_7368
IMG 7369 IMG_7369
IMG 7373 IMG_7373
IMG 7379 IMG_7379
IMG 7383 IMG_7383
IMG 7389 IMG_7389
IMG 7390 IMG_7390
IMG 7394 IMG_7394
IMG 7400 IMG_7400
IMG 7403 IMG_7403
IMG 7407 IMG_7407
IMG 7412 IMG_7412
IMG 7416 IMG_7416
IMG 7418 IMG_7418
IMG 7423 IMG_7423
IMG 7426 IMG_7426
IMG 7432 IMG_7432
IMG 7434 IMG_7434
