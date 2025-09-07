Zavřít reklamu

Zajímavé novinky na HBO Max pro tento týden

Želvy Ninja: Mutantí chaos

Po letech ukrývání se želví bratři snaží získat srdce Newyorčanů hrdinskými činy a žít jako normální teenageři. Pomáhá jim přítelkyně April O’Neil.

Maria

Maria Callas se po bouřlivé kariéře stahuje do ústraní v Paříži, kde bilancuje svůj život, identitu i cenu, kterou zaplatila za oddanost hudbě.

Sousedi

Když Mac a Kelly zjistí, že jejich novými sousedy je studentské bratrstvo, snaží se spolu vycházet — až do chvíle, kdy začne válka o teritorium.

Sousedi 2

Mac a Kelly musí spojit síly s bývalým sousedem Teddym, aby zastavili Shelby a dívky z Kappa Nu a mohli konečně v klidu odejít na předměstí.

