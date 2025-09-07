Zavřít reklamu

Úkolové a plánovací aplikace pro iOS, které se vám budou (nejen) ve školním roce hodit

Vše o Apple
Amaya Tomanová
0
< >

TickTick – Úkoly, kalendář i časovač v jednom

TickTick je více než jen obyčejný seznam úkolů. Nabízí přehlednou správu projektů, kategorizaci pomocí tagů, nastavení připomenutí a dokonce integrovaný Pomodoro časovač. Ideální pro ty, kdo hledají kombinaci plánování i time managementu v jednom. Synchronizace mezi zařízeními je samozřejmostí a uživatelské rozhraní je velmi intuitivní.

TickTick ticktick aplikace pro operacni system ios dostupna z app store 8
TickTick ticktick aplikace pro operacni system ios dostupna z app store 1
ticktick aplikace pro operacni system ios dostupna z app store 9 ticktick aplikace pro operacni system ios dostupna z app store 9
TickTick ticktick aplikace pro operacni system ios dostupna z app store 7
TickTick ticktick aplikace pro operacni system ios dostupna z app store 6
TickTick ticktick aplikace pro operacni system ios dostupna z app store 5
TickTick ticktick aplikace pro operacni system ios dostupna z app store 4
TickTick ticktick aplikace pro operacni system ios dostupna z app store 3
Vstoupit do galerie

Google Tasks – Jednoduchý, ale efektivní pomocník

Pokud využíváte Gmail nebo Kalendář od Googlu, Google Tasks bude přirozenou volbou. Umožňuje snadné vytváření úkolů, přiřazení termínů, podúkolů i priorit. Velkou výhodou je hluboká integrace do Google ekosystému – úkoly můžete vytvářet přímo z e-mailů a zobrazovat je v Kalendáři. Skvělý nástroj pro všechny, kdo preferují jednoduchost a efektivitu.

Google Tasks 3 Google Tasks 3
Google Tasks 1 Google Tasks 1
Google Tasks 2 Google Tasks 2
Google Tasks 0 Google Tasks 0
gTasks Pro for Google Tasks gTasks Pro for Google Tasks 0
gTasks Pro for Google Tasks gTasks Pro for Google Tasks 1
Vstoupit do galerie

Microsoft To Do – Přehled a spolupráce na úrovni

Nástupce populárního Wunderlistu, Microsoft To Do, nabízí výbornou rovnováhu mezi jednoduchostí a funkcionalitou. Hodí se jak pro osobní úkoly, tak i pro týmovou práci – seznamy můžete snadno sdílet a upravovat s ostatními. Podporuje připomenutí, opakování, kategorie a priority. Pokud využíváte i další produkty Microsoftu (např. Outlook), integrace je bezproblémová.

Todoist – Elegance a síla v jednom balení

Todoist je oblíbený zejména pro své přehledné a elegantní rozhraní. Nabízí pokročilé funkce jako filtry, štítky, opakované úkoly nebo systém produktivity „karma“. Skvělý nástroj pro řízení větších projektů i každodenních úkolů. Díky podpoře napříč platformami a integraci s nástroji jako Zapier nebo Slack si Todoist oblíbili i profesionálové.

Microsoft ToDo Microsoft ToDo 2
Microsoft ToDo Microsoft ToDo 3
Microsoft ToDo Microsoft ToDo 5
Microsoft ToDo Microsoft ToDo 4
Microsoft ToDo Microsoft ToDo 1
Vstoupit do galerie

Google Kalendář – Když plánujete v souvislostech

Přestože Google Kalendář není čistě úkolová aplikace, nabízí plnohodnotnou podporu pro připomenutí a správu krátkodobých i dlouhodobých úkolů. Úkoly se zobrazují přímo v kontextu vašich schůzek a událostí, což usnadňuje plánování. Díky sdílení kalendářů se navíc snadno koordinujete s rodinou nebo týmem.

Googlekalendar3 Googlekalendar3
Googlekalendar2 Googlekalendar2
Googlekalendar Googlekalendar
Googlekalendar1 Googlekalendar1
Vstoupit do galerie
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.