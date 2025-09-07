Tyto hry pro Mac stáhnete tento týden výjimečně zcela zdarma

Road Trip to the End of the World
Road Trip to the End of the World je originální vizuální novela, která se zaměřuje na bolestný, ale zároveň intimní příběh konce přátelství. Hlavní hrdinka Andy se společně se svým imaginárním přítelem Fishym vydává na road trip s cílem narušit svatbu své bývalé nejlepší kamarádky. Na cestě však nejde jen o fyzickou jízdu, ale také o konfrontaci s minulostí, vyrovnání se se ztrátou a hledání odpovědi na otázku, kdy je čas se zastavit a nechat věci jít. Hra kombinuje silný emoční náboj s netradičním humorem a nabízí hráčům atmosférický zážitek, který dokáže oslovit každého, kdo někdy prožil rozpad blízkého vztahu.
Fotogalerie
Unchained
Unchained je svižná retro multiplayerová FPS, která hráčům nabízí různé herní módy a mapy. V boji proti soupeřům můžete využít široký arzenál unikátních zbraní i zajímavé power-upy, které hře dodávají lepší hratelnost, dynamiku a nečekané zvraty.
Fotogalerie #2
hexceed
hexceed je uklidňující logická hra založená na hexagonální mřížce, která přináší svěží a chytré osvěžení klasických her tohoto typu. Oproti tradičním variantám se obejde bez prvku náhody – úspěch závisí čistě na vašem logickém uvažování a schopnosti strategicky plánovat tahy. Díky stovkám pečlivě navržených úrovní, postupně se rozvíjející mechanice a příjemné atmosféře jde o ideální volbu pro hráče, kteří hledají relaxační, ale zároveň podnětný zážitek.
Fotogalerie #3
Pinball Arcade
Hra Pinball Arcade od studia FarSight přináší věrné digitální rekreace nejlepších pinballových stolů od legendárních značek Stern Pinball a Gottlieb. Každá páčka, bumper, zvukový efekt i jediný pixel na displeji byly pečlivě emulovány s ohromující přesností, takže hráči získávají autentický zážitek, který se co nejvíce blíží skutečné hře. Tento titul tak spojuje nostalgii klasických automatů s pohodlím moderní digitální zábavy.
