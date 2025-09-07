Sedm největších technologických akcií: Růst, zisky a AI revoluce

Komerční sdělení: Sedm největších technologických společností – Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta a Tesla – patří už dlouhodobě k nejoblíbenějším investicím na světě. Není to překvapení. Tyto značky známe z každodenního života a snadno si dokážeme představit, čím se zabývají. V posledních letech jejich popularitu ještě posílila nadprůměrná výkonnost akcií, která z nich udělala největší firmy světa. Co ukazují o těchto gigantech nejnovější data?
Proč Magnificent 7 přitahuje tolik pozornosti?
Není náhodou, že právě tyto firmy patří k nejoblíbenějším investicím na světě.
- Známé značky – používáme jejich produkty každý den, ať už jde o iPhone, Windows, cloudové služby nebo sociální sítě.
- Růst hodnoty akcií – jejich akcie v posledních letech přinesly výrazně vyšší výnosy než průměr trhu.
- Obrovský vliv na ekonomiku – patří k největším zaměstnavatelům, daňovým poplatníkům i inovátorům.
Jejich úspěch není jen příběhem burzy, ale také příběhem o tom, jak technologie mění způsob, jakým pracujeme, komunikujeme a trávíme volný čas.
Výkonnost a růst zisků
Magnificent 7 se může pochlubit nejen růstem tržní hodnoty, ale také výjimečným růstem zisků. V posledních deseti letech jejich zisky na akcii (EPS) vzrostly více než dvacetinásobně, zatímco zbytek indexu S&P 500 rostl mnohem pomaleji.
Graf vývoje EPS Magnificent 7 vs. zbytek S&P 500 (zdroj: Bloomberg)
Zajímavostí je, že jen od spuštění ChatGPT se zisky této skupiny více než zdvojnásobily. To ukazuje, jak rychle dokážou tyto společnosti využívat nové trendy a přetavit je do konkrétních výsledků.
Investice do budoucnosti: Umělá inteligence
Další oblastí, kde Magnificent 7 vyčnívá, jsou investice do umělé inteligence (AI). Čtyři z nich – Amazon, Microsoft, Alphabet a Meta – investují už několik let stovky miliard dolarů do datových center, čipů a IT infrastruktury
Graf kvartálních investic Amazon, Microsoft, Alphabet a Meta (zdroj: data daných spolčností)
Proč je to důležité? Pokud AI skutečně přinese revoluci ve zvyšování produktivity, právě tyto firmy z ní budou těžit nejvíce. Jejich velikost a finanční síla jim umožňuje udržet si náskok, který je pro menší hráče prakticky nedostižitelný.
Výsledková sezóna: síla bez výjimky (až na Teslu)
Poslední výsledková sezóna ukázala, že Magnificent 7 není jen marketingový pojem.
- Microsoft, Apple, Amazon a Alphabet hlásily dvouciferný růst tržeb i zisků.
- Meta překonala očekávání a těží z růstu reklamního trhu.
- Nvidia se stala symbolem AI boomu a její čipy jsou dnes doslova nedostatkovým zbožím.
- Tesla byla tentokrát výjimkou, její výsledky zaostaly za očekáváním kvůli tlaku na marže a zpomalení poptávky.
Většina firem navíc zvýšila svůj výhled, což potvrzuje jejich sebevědomí do dalších měsíců.
Magnificent 7 jako motor indexu S&P 500
Jedním z často diskutovaných témat je také to, jak velký vliv mají tyto společnosti na celý americký akciový trh. Magnificent 7 dohromady tvoří téměř 30 % hodnoty indexu S&P 500. To znamená, že jejich výsledky dokážou zásadně ovlivnit vývoj celého indexu – a tedy i portfolia milionů investorů po celém světě.
Pro investory je proto důležité chápat, že úspěch či neúspěch těchto firem není jen otázkou jednotlivých akcií, ale i širšího vývoje na trzích.
