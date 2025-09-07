Recenze kabelu na klíče Swissten: Velmi užitečné příslušenství

Když vám v batohu zůstane prázdná powerbanka a jediný kabel leží doma na stole, dokáže to otrávit den. Swissten Magnetický Keychain kabel se snaží takovým situacím předejít. Díky délce necelých deseti centimetrů a magnetickému spojení ho připnete ke klíčům a máte jistotu, že alespoň krátký nabíjecí/ datový „záložák“ máte vždy s sebou. Jak se tenhle drobný doplněk chová v praxi?
Konstrukce a materiály
Swissten vsadil na textilní opletení kombinované s TPU vnitřní izolací. V ruce působí kabel překvapivě robustně – žádné vyčnívající vlákno nebo uvolněná opletka ani po dvou týdnech intenzivního nošení. Koncovky z eloxovaného hliníku zapadají do designového konceptu značky a současně poskytují vyšší odolnost proti prasknutí, než nabízí většina plastových micro-kabelů.
Fotogalerie
Klíčovým prvkem jsou dva neodymové magnety ukryté v koncovkách. Jakmile se k sobě přiblíží, spojí se do kompaktní smyčky, kterou jednoduše nacvaknete na kroužek s klíči nebo připnete ke karabině batohu. Spoj drží překvapivě pevně a při běžném nošení v kapse se kabel rozhodně nerozpojí, ale zároveň jej bez námahy odpojíte jednou rukou, když potřebujete telefon připojit k nabíječce.
Parametry a rychlost
Kabel zvládá nabíjecí proud 3 A při 9 V (max. 27 W), což v praxi pokryje rychlé nabíjení iPhonů (PD 20 W) i iPadů Mini/Air. Datový přenos 480 Mb/s odpovídá standardu USB 2.0, takže export 1,8 GB fotek do MacBooku trval necelé čtyři minuty – žádný rekord, ale přesně to, co od nouzového kabelu potřebujete. Hlavní výhoda je, že díky standardní Lightning certifikaci se telefon nehlásí, že jde o „příslušenství bez licence“.
Fotogalerie #2
Verdikt
Swissten Magnetický Keychain Cable není zázrak měnící pravidla hry, ale praktický gadget, který díky kvalitním materiálům a promyšlenému magnetickému spojení výrazně zvyšuje připravenost na každodenní situace. Pokud často bojujete s tím, že vám klasický kabel zůstal na pracovním stole nebo v jiné tašce, tenhle drobeček na klíčích vás zachrání častěji, než si dnes dokážete představit. Za cenu okolo dvou stovek získáte stylový přívěsek, rychlou nabíječku a datový kabel v jednom – a pocit, že máte řešení vždy po ruce. Jeho cena je 219 korun.