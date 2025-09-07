Zavřít reklamu

Recenze kabelu na klíče Swissten: Velmi užitečné příslušenství

Recenze
Jan Vajdák
0

Když vám v batohu zůstane prázdná powerbanka a jediný kabel leží doma na stole, dokáže to otrávit den. Swissten Magnetický Keychain kabel se snaží takovým situacím předejít. Díky délce necelých deseti centimetrů a magnetickému spojení ho připnete ke klíčům a máte jistotu, že alespoň krátký nabíjecí/ datový „záložák“ máte vždy s sebou. Jak se tenhle drobný doplněk chová v praxi?

Konstrukce a materiály

Swissten vsadil na textilní opletení kombinované s TPU vnitřní izolací. V ruce působí kabel překvapivě robustně – žádné vyčnívající vlákno nebo uvolněná opletka ani po dvou týdnech intenzivního nošení. Koncovky z eloxovaného hliníku zapadají do designového konceptu značky a současně poskytují vyšší odolnost proti prasknutí, než nabízí většina plastových micro-kabelů.

Swissten kabel 4468 Swissten kabel_4468
Swissten kabel 4469 Swissten kabel_4469
Swissten kabel 4470 Swissten kabel_4470
Swissten kabel 4471 Swissten kabel_4471
Vstoupit do galerie

Klíčovým prvkem jsou dva neodymové magnety ukryté v koncovkách. Jakmile se k sobě přiblíží, spojí se do kompaktní smyčky, kterou jednoduše nacvaknete na kroužek s klíči nebo připnete ke karabině batohu. Spoj drží překvapivě pevně a při běžném nošení v kapse se kabel rozhodně nerozpojí, ale zároveň jej bez námahy odpojíte jednou rukou, když potřebujete telefon připojit k nabíječce.

Parametry a rychlost

Kabel zvládá nabíjecí proud 3 A při 9 V (max. 27 W), což v praxi pokryje rychlé nabíjení iPhonů (PD 20 W) i iPadů Mini/Air. Datový přenos 480 Mb/s odpovídá standardu USB 2.0, takže export 1,8 GB fotek do MacBooku trval necelé čtyři minuty – žádný rekord, ale přesně to, co od nouzového kabelu potřebujete. Hlavní výhoda je, že díky standardní Lightning certifikaci se telefon nehlásí, že jde o „příslušenství bez licence“.

Swissten kabel 4472 Swissten kabel_4472
Swissten kabel 4473 Swissten kabel_4473
Swissten kabel 4474 Swissten kabel_4474
Swissten kabel 4475 Swissten kabel_4475
Swissten kabel 4476 Swissten kabel_4476
Vstoupit do galerie

Verdikt

Swissten Magnetický Keychain Cable není zázrak měnící pravidla hry, ale praktický gadget, který díky kvalitním materiálům a promyšlenému magnetickému spojení výrazně zvyšuje připravenost na každodenní situace. Pokud často bojujete s tím, že vám klasický kabel zůstal na pracovním stole nebo v jiné tašce, tenhle drobeček na klíčích vás zachrání častěji, než si dnes dokážete představit. Za cenu okolo dvou stovek získáte stylový přívěsek, rychlou nabíječku a datový kabel v jednom – a pocit, že máte řešení vždy po ruce. Jeho cena je 219 korun.

Produkt koupíte zde

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.