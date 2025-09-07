JBL představilo nová otevřená sluchátka za uši Sense Pro s unikátní technologií vedení zvuku

JBL opět posouvá hranice v oblasti audia. S novými otevřenými sluchátky za uši JBL Sense Pro přináší nejen prémiový design a pohodlí pro celodenní nošení, ale především zcela nový způsob poslechu díky technologii JBL OpenSound. Ta vede zvuk vzduchem, takže sluchátka nemusí být zasazená přímo do zvukovodu, a přesto nabídnou bohatý a detailní poslech s důrazem na basy i čistotu.
Srdcem této technologie jsou 16,2mm měniče vyrobené z karbonového materiálu, které reagují rychleji, přesněji a s minimálním zkreslením. Spolu s adaptivním algoritmem pro zvýraznění basů a podporou Hi-Res Audio Wireless ve 24bitovém rozlišení jde o kombinaci, která potěší i náročnější posluchače. Funkce JBL Spatial Sound pak dokáže ještě více rozšířit stereo scénu a vnést do hudby či filmů prostorovost, jakou byste u otevřených sluchátek možná ani nečekali.
Konstrukce OpenSound zároveň řeší i častý problém s únikem zvuku. JBL slibuje, že vaše hudba či hovory zůstanou jen pro vás díky směrování vln s opačnou fází přímo do ucha. Samozřejmostí je i vícebodové připojení, takže můžete snadno přepínat mezi telefonem a notebookem.
Velký důraz klade JBL také na kvalitu hovorů. Čtyři mikrofony v kombinaci s technologií Voice Pickup Sensor a AI algoritmem pro potlačení hluku zajistí, že budete znít jasně a srozumitelně i v rušném prostředí nebo za větrného počasí.
Designově staví Sense Pro na lehkém ergonomickém háčku z titanové slitiny, který rovnoměrně rozloží hmotnost, a ultra měkkém silikonu pro pohodlné nošení bez tlaku v uších. Sluchátka se navíc přizpůsobí různým tvarům uší a díky aplikaci JBL Headphones si můžete nastavit vlastní zvukový profil přes Personi-Fi 3.0 i ekvalizér.
Carsten Olesen, prezident divize spotřebitelského audia ve společnosti Harman, k tomu říká: „Využili jsme naše rozsáhlé znalosti, abychom díky vedení zvuku vzduchem nabídli plný a basově bohatý poslech, který je u otevřených sluchátek novinkou. JBL Sense Pro spojují tento technologický průlom s pohodlím, chytrými funkcemi a propracovaným designem, čímž stanovují nový standard.“
Na českém trhu se JBL Sense Pro objeví v říjnu 2025 a k dostání budou v pěti barvách – šedé, modré, fialové, bílé a černé – za cenu kolem 4 490 Kč.
Hlavní vlastnosti
- JBL OpenSound s vedením zvuku vzduchem (Air-Conduction): Vychutnejte si zvuk bez ucpávání zvukovodu, s téměř nulovým únikem zvuku, aby vaše hudba byla vždy jen vaše.
- Certifikováno pro Hi-Res Audio Wireless s LDAC: 16,2 mm karbonový dynamický měnič připomínající diamant je lehký, ultra přesný a vytvořený na bohatší detaily, ostřejší výšky a výraznější basy s téměř nulovým zkreslením.
- Adaptivní „Bass-Boost“ algoritmus: Pro vylepšenou dynamiku a plnější zvuk.
- Nastavitelný háček na ucho: 20° nastavitelný pant pro personalizované přizpůsobení a optimalizovaný zvukový zážitek.
- 4 mikrofony s technologií Voice Pickup Sensor: Pokročilá “Beam-forming“ technologie mikrofonů v kombinaci s redukcí šumu pomocí umělé inteligence.
- Dotykové ovládání s možností přizpůsobení prostřednictvím aplikace: Přizpůsobte si svůj poslechový zážitek prostřednictvím specializované aplikace JBL Headphones.
- Celková výdrž baterie 38 hodin: 8 ve sluchátkách a dalších 30 v pouzdře. Rychlé nabíjení dodá za 10 minut další 4 hodiny přehrávání.
- JBL Personi-Fi 3.0: Přizpůsobte si hudbu osobnímu sluchovému profilu.
- Bluetooth 5.4 s LE audiem: Bezproblémové streamování a stabilní připojení.
- Podpora Auracast™: Připojte se k více zařízením s podporou Auracast™ a poslouchejte hudbu současně s vašimi blízkými.
- Sluchátka s krytím IP54: odolná vůči vodě a prachu.