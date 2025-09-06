Zavřít reklamu

Zajímá ještě někoho Apple?

Vše o Apple
Roman Zavřel
Snad s výjimkou jednoho kudrnatého YouTubera neznám nikoho, kdo by byl za posledních dvacet let v ČR ponořen tak hluboko do Applu jako já. Apple se pro mě stal na samotném začátku fascinující společností, jejíž produkty jsem toužil mít, později se pro mě stal prací. Postupně businessem a nakonec odrazovým můstkem k dalším médiím. Za celou tu dobu jsem však zůstával věrným fanouškem, který zkrátka miloval to, co Apple ztělesňoval. Přiznám se, že se mi nejvíc líbila éra zhruba mezi roky 1997 až 2010, ale ani ta pozdější mě nijak neurážela. Naopak jsem velký zastánce Tima Cooka, člověka, který podle mého osobního názoru dokázal dostat Apple na absolutní vrchol, co se vydělávání peněz týká.

Zažil jsem éru, kdy jsme napsali o jakékoli aktualizaci Mac OS X a lidé diskutovali o tom, co přináší nebo nepřináší na jejich PowerMac G4. Zažil jsem dobu, kdy lidé kempovali před Apple Store prodejnami dlouhé dny až týdny, aby byli ti první, kdo si koupí nový iPhone nebo iPod. Byla to neuvěřitelná doba, kdy se z Applu stal doslova kult, a to až do takové míry, že nebylo výjimkou, aby se v Apple Store konala svatba. Lidé si tetovali nakousnuté jablíčko na tělo, chodili do prodejen jen tak, aniž by cokoli kupovali, zkrátka se jen podívat a udělat si pár fotek na památku. Kdykoli Apple představil cokoli, psalo se o tom ještě týden ve všech médiích a kult Applu postupně rostl. To se však v posledních letech zásadně změnilo a mně jako velkému nostalgikovi je to líto.

Víte, jsem ten typ člověka, který když byl na WWDC a jeden den byla párty v Infinite Loop a druhý den v pověstném Apple Parku, tak si víc užíval ten den v Infinite Loop, v budově, ve které pracoval sám Steve Jobs a kde začala celá má nejoblíbenější éra Applu. Jasně, když se koná WWDC, lidé si tam pořídí miliony fotek, ale týden po této akci zívají ulice Cupertina prázdnotou. Apple dokonce po dlouhých letech v loňském roce definitivně zavřel svůj legendární obchod v Infinite Loop. Jasně, je to částečně tím, že má nové Visitors Center v Apple Parku jen pár set metrů dál, ale i tak mi to přijde škoda. Dnes je zkrátka jiná doba, kdy fanoušci z mnou milované éry dospěli, vyrostli a částečně ztratili zájem o Apple.

Ti noví jej pak berou mnohem víc jako běžnou společnost, která produkuje telefony a nějaké další produkty. Už je nezajímá historie, už nemají důvod brát se v Apple Store nebo jej jen tak navštívit. Když dojdete na 5th Avenue nebo kamkoli jinam po světě do těch nejslavnějších Apple Store, tak sice nezejí prázdnotou, ale ani nepraskají ve švech jako dřív. Lidé sem navíc chodí už jen nakupovat. Chápu, že mi nyní kde kdo řekne, co jiného by měli v obchodě dělat, ale věřte, že před patnácti lety to bylo skutečně jinak a lidé sem chodili za zážitkem, podívat se, nasát atmosféru a užít si něco, co jinde nenajdou. Přijde mi, že Apple extrémně rychle doběhly ostatní společnosti, které začaly přebírat to, co měl dříve Apple jako jediný. Najednou najdete v Tesla Showroomu stejně lidí jako v Apple Store, najednou lidé chodí do Google Store nebo navštíví showroom Rivianu a zajímají se o to nové, co tyto společnosti nabízejí. Jejich showroomy jsou totiž minimálně tak zajímavé jako ty od Applu a ruku na srdce, nový iPhone nepotřebujete zkoušet, ten všichni znáte, a tak lidé, kteří mají omezený čas na své záliby, raději chtějí sednout do Cybertrucku nebo si vyzkoušet jízdu v novém Rivianu.

Abych si ale odpověděl na otázku z nadpisu, myslím si, že Apple stále zajímá zhruba 2 miliardy lidí na světě, kteří aktivně používají některý z jeho produktů. Ovšem zajímá je zcela jinak než před 15 lety. Ten kult a ten zájem nahradily jiné, moderní firmy, které nyní prožívají to, co má Apple už za sebou. Z Applu se stala společnost podobná těm ostatním, jejíž produkty máme běžně v domácnostech. Doma máme všechny produkty od Miele a milujeme je, ale jen proto, že jsou kvalitní, mají super funkce a pomáhají nám uklízet, vařit nebo prát. Showroom však navštěvujeme jen, když potřebujeme něco koupit, nikdy se tam nejdeme jen podívat a udělat si pár fotek loga společnosti. Přesně tak nyní lidé vnímají Apple. Asi je to správně, protože pro Apple je to vlastně dobře. Lidé utrácí stovky miliard dolarů ročně za jeho produkty a služby, a oněch pár nostalgiků jako jsem já… na ty se může Apple víte co.

