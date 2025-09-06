Přímý přenos představení iPhone 17 lze sledovat v úterý zde

Přímý přenos představení iPhone 17 je konečně tu! Už v úterý 9. září v 19:00 SEČ se otevřou pomyslné dveře první letošní Apple Keynote a my budeme u toho, abychom vám přinesli představení iPhone 17 živě. Oficiální stream poběží na YouTube v angličtině, ale pokud chcete všechny novinky sledovat pohodlně v češtině, připravili jsme pro vás kompletní živý přepis, který najdete přímo v tomto článku.
Těšit se můžete nejen na nové iPhony – konkrétně iPhone 17, iPhone 17 Air a iPhone 17 Pro – ale i na další hardware, který Apple tradičně doplní o porci softwarových novinek. Na scéně se objeví Apple Watch Series 11 a Ultra 3, neméně zajímavé budou i nové AirPods Pro 3. Apple si ale velmi rád nechává překvapení na poslední chvíli, takže se klidně může stát, že uvidíme i něco zcela nečekaného.
Pro všechny věrné fanoušky Applu půjde o večer, který je nutné zažít v přímém přenosu. Na našem webu vám k tomu kromě živého přepisu nabídneme také bleskové články mapující vše důležité. Pokud vás baví svět Applu, dnešní večer prostě nemůžete vynechat.