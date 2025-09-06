Investování do akcií: realistická očekávání pro příští roky

Komerční sdělení: Akciové trhy v posledních letech přitahují velké množství nových investorů. Zejména od příchodu covidu v roce 2020 je investování do akcií a ETF čím dál populárnější a akciové trhy dosahují velmi pěkných výnosů. S jakými výnosy ale může investor do budoucna počítat?
Na úvod je třeba říct, že do budoucnosti nikdo nevidí a s jistotou nelze říci, jakých výnosů akciové trhy dosáhnou. Jediné, o co se můžeme opřít, je minulost – a právě tu si nyní přiblížíme. Vycházet budeme z amerického akciového indexu S&P 500, který je dlouhodobě jedním z nejoblíbenějších investičních nástrojů. Jeho velkou výhodou je i dostupnost dat za přibližně posledních 100 let.
Historický vývoj výnosů
Data ukazují, že americké akcie rostly historicky tempem kolem 10 % ročně. Po očištění o inflaci jde o reálný růst asi 7 % ročně. Zjednodušeně řečeno to znamená, že reálná hodnota akciového trhu se historicky zdvojnásobila zhruba každých 10 let. To ovšem neznamená, že trhy každý rok pravidelně rostly o 10 %. Některé roky či dekády byly lepší, jiné horší.
Výnosy indexu S&P 500 od roku 1928. Zdroj: Charlie Bilello
Obrázek ukazuje, že většina let skončila v plusu, ale existují i období výrazných propadů, po nichž trvalo roky, než se akcie vrátily na své původní hodnoty. Zajímavý je vývoj po dekádách:
- 1930-1939: průměrný roční výnos -1 %
- 1940-1949: růst 9 % ročně
- 1950-1959: růst až 19 % ročně
- 2000-2009: záporné výnosy kvůli prasknutí dotcom bubliny a finanční krizi
- 2010-2019: silný růst pokračující až do současnosti
Z dlouhodobého pohledu ale akcie vždy rostly, i když je nutné počítat s obdobími poklesů. Každý investor by měl být připraven i na takové scénáře.
Délka investičního horizontu
Platí, že čím delší je investiční horizont, tím vyšší je pravděpodobnost zisku. Historicky například:
- 1 den: 53 % šance na zisk
- 1 měsíc: 62 %
- 1 rok: 74 %
- 10 let: 93 %
- 20 let a více: nikdy se nestalo, že by investor skončil ve ztrátě
Pravděpodobnosti zisku podle délky investičního horizontu. Zdroj: Charlie Bilello
Dlouhodobé investování tedy nejen zvyšuje očekávané výnosy, ale zároveň výrazně snižuje riziko ztráty.
Kombinace akcií a dluhopisů
Ne každý investor volí čistě akciové portfolio – často se přidávají i dluhopisy, které snižují volatilitu, ale také výnos.
- 100 % akcií: 10 % nominální a 6,9 % reálný výnos, ale vysoká volatilita a propad až 65 %
- 50 % akcií / 50 % dluhopisů: 7,8 % nominální a 4,7 % reálný výnos, nižší volatilita a propad 33 %
- 100 % dluhopisů: 4,5 % nominální a 1,5 % reálný výnos, nejnižší volatilita, propad 21 %
Výkonnost portfolií. Zdroj: Charlie Bilello
Historie tedy ukazuje, že při dlouhém horizontu je čistě akciové portfolio zpravidla nejvýhodnější.
Současná situace
K srpnu 2025 se americké akcie pohybují blízko historických maxim a obchodují se za 27,4násobek zisků (24,4násobek očekávaných zisků). To je historicky vysoká valuace.
Valuace akcií. Zdroj: Bloomberg Terminál
V minulosti při takto drahých akciích bývaly následující výnosy nižší – kolem 1-2 % ročně. Podobná očekávání mají i velké investiční banky:
- Goldman Sachs předpovídá růst kolem 3 % ročně
- JP Morgan očekává v horizontu 10-15 let výnosy kolem 6,7 % ročně
Do budoucna nelze mít jistotu, ale historie naznačuje, že tato očekávání nejsou přehnaná.
Závěr
Pro dlouhodobého investora se zásadně nic nemění – nejlepší strategií je pravidelné dlouhodobé investování. I když přijde slabší období, následující roky často bývají nadprůměrně silné. Americké akcie dosahovaly v minulosti výnosů kolem 10 % ročně a je možné, že podobné výsledky přinesou i v budoucnu. Nikdo ale nemá křišťálovou kouli a investoři by vždy měli být připraveni i na možný negativní scénář.
