Potřebujete přenášet svůj Apple Pro Display XDR?

Pokud potřebujete sem tam někam přenést svůj Apple Pro Display XDR, rozhodně se bojíte, aby se displeji za cenu přes 170 000Kč včetně Pro Stand stojanu nic nestalo. Řešením může být tento na míru vyráběný kufřík, který by měl dokázat udržet displej od útrap okolního světa. Samotné tělo kufříku je vyrobeno z dřeva, konkrétně břízy s kovovým kováním na okrajích. Nechybí vnitřní polstrování, do kterého přesně zapadne váš displej, jenž se následně ani nehne a je pevně na svém místě, bez toho, aniž byste museli sundávat Pro Stand. Nechybí zapuštěná výsuvná rukojeť a kolečka, abyste mohli svůj displej jednoduše tahat zasebou. Obal je výraběn na míru s tím, že dodání trvá zhruba 4 týdny. Výrobce si za obal, respektive kufřík účtuje 650$. Upřímně řečeno, pokud své PRo Display XDR opravdu čas od času musíte někam přenášet, je to, zda se ideální řešení jak zamezit tomu, aby se displeji cokoli stalo.