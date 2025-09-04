Na internet unikly oficiální fotky LEGO Star Wars Death Star! Podívejte se, jak bude nejdražší set letoška vypadat

Pokud patříte mezi fanoušky LEGO stavebnic a zvlášť pak milovníky světa Star Wars, letošní rok vás rozhodně nenechá chladnými. Už teď jsme se dočkali několika zajímavých setů, ale to největší, nejdražší a bez debat i nejambicióznější má teprve přijít. Řeč je o dalším setu ze série LEGO Star Wars UCS, konkrétně o legendární Hvězdě smrti, která se podle uniklých snímků tentokrát ukáže v dost netradiční podobě. Místo celé obří koule nás čeká jen její polovina, tedy vlastně obří dioráma. Na první pohled to může působit zvláštně a část fanoušků to možná i zklame, ale LEGO tentokrát očividně vsadilo spíš na detailní zpracování a propracované scény než na klasickou stavbu. A je se opravdu na co dívat – uvnitř totiž najdete ikonické momenty včetně finálního duelu Luka s Vaderem, souboje Obi-Wana s Vaderem, jednání imperiálních důstojníků i dramatického příjezdu samotného lorda Vadera. Jediné, co snad chybí, jsou vězeňské cely.
Samotné figurky budou tentokrát samostatnou kapitolou. LEGO jich přidá hned 31, a kromě tradičních hrdinů se můžeme těšit i na novinky jako Imperial Dignitary nebo vtipný Swimsuit Stormtrooper, odkazující na herní sérii LEGO Star Wars. Nechybí ani známí imperiální pohlaváři – od admirála Yularena přes generála Taggeho až po Moffa Tarkina či ředitele Krennica, což elegantně propojuje celý set s filmem Rogue One. Cena ani dostupnost zatím oficiálně potvrzené nejsou, protože LEGO set ještě nepředstavilo. Nejčastěji se ale mluví o částce kolem 999 dolarů, což u nás znamená zhruba 21 tisíc korun bez daně. Do prodeje by měl dorazit během podzimu a aby toho nebylo málo, hovoří se i o atraktivním bonusovém dárku k nákupu.