Na internet unikly oficiální fotky LEGO Star Wars Death Star! Podívejte se, jak bude nejdražší set letoška vypadat

Jiří Filip
Pokud patříte mezi fanoušky LEGO stavebnic a zvlášť pak milovníky světa Star Wars, letošní rok vás rozhodně nenechá chladnými. Už teď jsme se dočkali několika zajímavých setů, ale to největší, nejdražší a bez debat i nejambicióznější má teprve přijít. Řeč je o dalším setu ze série LEGO Star Wars UCS, konkrétně o legendární Hvězdě smrti, která se podle uniklých snímků tentokrát ukáže v dost netradiční podobě. Místo celé obří koule nás čeká jen její polovina, tedy vlastně obří dioráma. Na první pohled to může působit zvláštně a část fanoušků to možná i zklame, ale LEGO tentokrát očividně vsadilo spíš na detailní zpracování a propracované scény než na klasickou stavbu. A je se opravdu na co dívat – uvnitř totiž najdete ikonické momenty včetně finálního duelu Luka s Vaderem, souboje Obi-Wana s Vaderem, jednání imperiálních důstojníků i dramatického příjezdu samotného lorda Vadera. Jediné, co snad chybí, jsou vězeňské cely.

LEGO hvezda smrti 1 LEGO hvezda smrti 1
LEGO hvezda smrti 2 LEGO hvezda smrti 2
LEGO hvezda smrti 3 LEGO hvezda smrti 3
LEGO hvezda smrti 4 LEGO hvezda smrti 4
LEGO hvezda smrti 5 LEGO hvezda smrti 5
LEGO hvezda smrti 6 LEGO hvezda smrti 6
LEGO hvezda smrti 7 LEGO hvezda smrti 7
LEGO hvezda smrti 8 LEGO hvezda smrti 8
LEGO hvezda smrti 9 LEGO hvezda smrti 9
LEGO hvezda smrti 10 LEGO hvezda smrti 10
LEGO hvezda smrti 11 LEGO hvezda smrti 11
LEGO hvezda smrti 12 LEGO hvezda smrti 12
Samotné figurky budou tentokrát samostatnou kapitolou. LEGO jich přidá hned 31, a kromě tradičních hrdinů se můžeme těšit i na novinky jako Imperial Dignitary nebo vtipný Swimsuit Stormtrooper, odkazující na herní sérii LEGO Star Wars. Nechybí ani známí imperiální pohlaváři – od admirála Yularena přes generála Taggeho až po Moffa Tarkina či ředitele Krennica, což elegantně propojuje celý set s filmem Rogue One. Cena ani dostupnost zatím oficiálně potvrzené nejsou, protože LEGO set ještě nepředstavilo. Nejčastěji se ale mluví o částce kolem 999 dolarů, což u nás znamená zhruba 21 tisíc korun bez daně. Do prodeje by měl dorazit během podzimu a aby toho nebylo málo, hovoří se i o atraktivním bonusovém dárku k nákupu.

