Instagram Reels začnou brzy podporovat tuto skvělou funkci iPhone

Sociální sítě se neustále snaží přizpůsobovat tomu, jak uživatelé konzumují obsah. Ať už jde o nové formáty, ovládací prvky nebo způsoby multitaskingu, cílem je udržet pozornost co nejdéle. Nyní se ukazuje, že Instagram pracuje na funkci, která by mohla změnit způsob, jakým sledujeme krátká videa.
Uživatel jménem Radu Oncescu zveřejnil na svém účtu na sociální síti Threads příspěvek, ze kterého vyplývá, že Instagram v současné chvíli testuje funkci přehrávání v režimu „obraz v obraze“ pro svá Reels videa. Podle tohoto zjištění začal Instagram vybraným uživatelům zobrazovat vyskakovací okno s nabídkou „Try Picture in Picture“. Upozornění se objevuje při procházení Reels a láká uživatele k vyzkoušení nové možnosti.
Podle serveru TechCrunch navazuje test na dřívější komentáře šéfa Instagramu Adama Mosseriho. Ten již před několika měsíci naznačil, že se funkce Obraz v obraze (PiP) zvažuje. Reagoval tak na dotaz uživatele, který se ptal: „Kdy Instagram nabídne PiP jako TikTok a YouTube?“ Mosseri tehdy slíbil, že téma probere s vývojovým týmem – a nyní se zdá, že se první výsledky skutečně dostávají k uživatelům.
Stejně jako u mnoha jiných testů zatím není jisté, zda a kdy se funkce rozšíří pro všechny. Instagram tak testuje reakce a technickou stabilitu, než se rozhodne pro širší nasazení. Pokud ale půjde vše podle očekávání, mohou se uživatelé dočkat pohodlnějšího sledování Reels i při používání jiných aplikací.