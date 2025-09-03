Vyšly 6. veřejné bety iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe, watchOS 26 a tvOS 26

Pokud jste příznivci beta testování operačních systémů od Applu, ale zároveň si raději počkáte na veřejné bety, které jsou obecně stabilnější a tedy i spolehlivější pro běžné uživatele, máme pro vás dobrou zprávu – pokračování tohoto beta testu je konečně tu. Apple totiž dnes v noci pár hodin poté, co vydal 9. vývojářské bety, vypustil i šesté bety všech nedávno představených OS. Venku je tedy Public Beta iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe, watchOS 26 a tvOS 26. Jejich instalaci tedy již nyní nestojí v cestě zhola nic. Co se pak týče novinek, které tyto systémy přináší, ty by se měly shodovat víceméně s tím, co Apple přinesl v předešlých vývojářských betách.
Má ještě smysl to instalovat, nebo počkat až na oficiální vydání? :)
Vzhledem k tomu, že veřejná verze dorazí za zhruba 2,5 týdne, už za mě nemá smysl betu instalovat.