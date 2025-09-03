Garmin Fenix 8 Pro: První Garminy se satelitním/mobilním připojením a MicroLED displejem 

Garmin opět posouvá hranice možností chytrých hodinek. Jeho nový model Fenix 8 Pro totiž přináší zásadní inovaci – jako první hodinky od Garminu integruje technologii inReach pro LTE a satelitní připojení. K tomu ještě přihazuje doslova neskutečný displej.
Garmin dosud ignoroval trend Cellular verzí chytrých hodinek, které svým uživatelům poskytnou telefonní funkce i bez připojení k mobilnímu telefonu. Garmin Fenix 8 Pro toto ale mění a jedná se o první hodinky výrobce, které to svým nositelům poskytnou, zároveň ale přihazují inReach technologii pro satelitní komunikaci, kterou v podstatě nabízejí zatím jen Google Pixel Watch 4. Jenže výhoda Garminu je v tom, že už má zajetou síť, službu a vlastně i řadu produktů, na kterých si funkcionalitu patřičně vyzkoušel.
Nevýhoda je, že si to všechno dělá po svém. Ke komunikaci je tedy nutné použít jeho vlastní aplikaci Garmin Messenger a také si pplatit jeho tarify. S operátory, tedy těmi našimi ani v zahraničí nic řešit nebudete. I tak se ale díky integraci LTE a satelitní komunikaci stávají Garmin Fenix 8 Pro skutečným a nekompromisním bezpečnostním zařízením na vašem zápěstí. Umožňují totiž:
Satelitní připojení
- Textové zprávy: Odesílání a příjem textových zpráv s uživateli aplikace Garmin Messenger na smartphonu nebo kompatibilních chytrých hodinkách Garmin.
- Ohlášení polohy: Zasílání aktualizací polohy rodině a přátelům, aby mohli sledovat průběh vaší cesty a polohu obecně.
Mobilní připojení
- Hlasové hovory: Vyřizování hlasových hovorů z hodinek s ostatními majiteli Garmin Fenix 8 Pro nebo s těmi, kteří používají aplikaci Garmin Messenger na svém smartphonu.
- Hlasové zprávy: 30s hlasové zprávy, opět nutnost využít aplikaci Garmin Messenger.
- LiveTrack: Sledování sdílení polohy a ověřování polohy na chytrém telefonu.
- Předpovědi počasí: Přístup k aktuálnímu počasí a vícedenním předpovědím.
A samozřejmě tu je i SOS, kdy hodinky odešlou zprávu buď přes satelit nebo mobilní připojení podle dostupnosti signálu do centra Garmin Response. V něm je non-stop připravený specializovaný tým zkušených koordinátorů pro reakci na mimořádné události. Odtud bude Garmin Response komunikovat s uživatelem, jeho uvedenými nouzovými kontakty, pátracími a záchrannými organizacemi a dalšími dostupnými místními zdroji. A protože má za sebou 20 let zkušeností, jde o skutečně profesionály.
První MicroLED displej svého druhu
Jen jeden jediný model nové řady hodinek také nabídne MicroLED technologii dotykového displeje. Jde samozřejmě o ten největší, tedy 51mm. K dispozici je ale i 47mm verze, ta však jen s AMOLED displejem, kterému se ale zvedl jas na 2 000 nitů. MicroLED poskytne pozoruhodný jas v nádherných detailech, protože disponuje více než 400 tisíci jednotlivými LED diodami s jasem až 4 500 nitů. To mimochodem z 51mm Garmin Fenix 8 Pro činí nejjasnější chytré hodinky vůbec. Displej má u 51mm verze velikost 1,4 palce a jeho rozlišení je 454 na 454 pixelů.
Bere si to ale také určitou daň na výdrži, kdy i v takto velké velikosti hodinky zvládnou „jen“ 10 dní na jedno nabití, s trvale zapnutým displejem však jen čtyři (i když i to jsou na konkurenci impozantní čísla, kterých nedosahuje). V případě trackování GPS se všemi satelitními systémy + více pásem + LTE Livetrack se dostanete až na 17 hodin či 10 hodin při režimu „vždy zapnuto“.
Fotogalerie
Design jinak kopíruje standardní edice Garmin Fenix 8. Tady po roce, co jsou na trhu, nebylo třeba vymýšlet nic nového. Mají optický snímač Elevate 5, stejná tlačítka, kryt senzorů i voděodolnost (10 ATM s certifikací pro potápění) a samozřejmě nechybí také svítilna. Najdete tu také přednahrané podrobné mapy TopoActive, kompletní sadu aktivit a aplikací včetně EKG nebo chytrého budíku.
Cena je ale vzhledem k unikátní technologii MicroLED u 51mm modelu nastavena na 48 990 Kč. 47mm verze s AMOLED displejem je o poznání levnější a vyjde vás na 29 990 Kč, ta 51mm stojí 32 490 Kč. Oba modely budou k dispozici ke koupi od 8. září 2025.
A ja som si myslel že výhoda microLED je v tom že má nižšiu spotrebu a nie vyššiu svietivosť.. Takže nová technológia ale vyššia spotreba
Vsak při stejném jasu má, ale zde představili 4500 nits!