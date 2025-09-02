Apple opět opraví „nebezpečný“ iPhone 12! EU si vyžádala novou aktualizaci kvůli radiaci

Ačkoliv by se mohlo zdát, že příběh kolem údajně zvýšených hodnot radiace u iPhonu 12 skončil už před dvěma lety, realita je jiná. Apple totiž chystá další softwarovou záplatu pro tento model, který je na trhu už od roku 2020 a oficiálně byl ukončen před představením iPhonu 15. Tentokrát se ale aktualizace netýká jen Francie, kde celá kauza původně vznikla, ale všech zemí Evropské unie.
Pokud si vzpomínáte, právě francouzské úřady tehdy tvrdily, že iPhone 12 při laboratorních testech překročil povolené limity specifické absorpce záření (SAR), a to přesně v den, kdy Apple telefon oficiálně stáhl z prodeje. Kalifornský gigant však tehdy však výsledky zpochybnil, označil testy za nestandardní, ale zároveň slíbil, že bude spolupracovat s regulátory na řešení. Nakonec vydal softwarovou aktualizaci ve formě iOS 17.1, kterou Francie schválila a upustila tak od hrozby plošného stažení zařízení z trhu. Ta totiž hodnoty SAR snížila.
Přestože tedy Apple od začátku tvrdí, že iPhone 12 nikdy žádné limity nepřekročil a je naprosto bezpečný k používání, nyní přistupuje na další požadavky Evropské komise a připravuje update, který bude dostupný ve všech členských státech. V oficiálním prohlášení navíc dodává, že s francouzskou metodikou nesouhlasí, ale rozhodnutí EU respektuje. Přeci jen, hrozba případných pokut, kterými se EU ohání na všechny strany, není zanedbatelná.
Pro jablíčkách je nicméně bezesporu potěšující, že Apple stále udržuje podporu i pro model, který je do jisté míry minulostí. Ukazuje se tak, jak velký význam mají evropské regulace, které dokáží donutit technologického giganta zasahovat i do softwaru telefonů, které už by jinak zůstaly bez povšimnutí.