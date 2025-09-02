Zavřít reklamu

Aplikace se s příchodem iOS 26 změní! Na tyto nové ikonky se můžete těšit

Vše o Apple
Amaya Tomanová
S iOS 26 dorazí nejen přepracovaný vzhled systémových prvků, jako jsou tlačítka nebo lišty, ale také kompletně nové ikony aplikací. Apple se poprvé od éry iOS 7 rozhodl překreslit všechny své nativní appky a výsledkem je celá sada svěžích ikonek, které na podzim promění vaši domovskou obrazovku.

Redesign iOS 26 vychází z konceptu Liquid Glass, který se odráží i v samotných ikonách. Apple tak nevytvořil jen kosmetické změny, ale představil celistvou vizuální filozofii. Ikony působí jednotněji, jsou čistší, s novými proporcemi a vrstvením „skleněných“ efektů.

Sjednocení napříč systémy a důraz na detaily

Zatímco dříve se vzhled ikonek na jednotlivých platformách lišil – macOS sází na více 3D prvků a stínování, watchOS má kruhové ikony a visionOS zase jiné pojetí kulatých symbolů – nyní Apple sjednotil přístup napříč celým ekosystémem. Nové ikonky mají na iPhonu i Macu stejný styl „squircle“ obdélníku se zaoblenými rohy a stejné grafické zpracování. Na Apple Watch a Vision Pro se jen ořezávají do kruhového tvaru.

Apple kladl velký důraz na práci se světlem a vrstvami. Ikony využívají průsvitné skleněné efekty, zvýrazněné okraje a jemné rozostření. Nově také platí přísnější pravidla pro zarovnání – například kulaté prvky v ikoně musí být vůči okraji zasazeny v přesně dané vzdálenosti. Na iPhonu a iPadu dokonce ikonky reagují na pohyb zařízení. Díky dynamickým světelným efektům působí ikonky živěji a moderněji, což celé prostředí oživuje bez ohledu na to, zda používáte světlý či tmavý režim.

Jak vypadají ikonky v iOS 26 ve srovnání s těmi původními?

App Store App-Store
Books Books
Calculator Calculator
Clock Clock
Contacts Contacts
FaceTime FaceTime
Freeform Freeform
Home Home
Journal Journal
Mail Mail
Maps Maps
Messages Messages
Music Music
Notes Notes
Passwords Passwords
Phone Phone
Photos Photos
Podcasts bc78d3 Podcasts_bc78d3
Reminders Reminders
Safari Safari
Shortcuts Shortcuts
Stocks Stocks
Tips Tips
TV TV
Weather Weather
Při srovnání s ikonami z iOS 18 působí nová sada mnohem uceleněji a vizuálně atraktivněji. Ať už jde o App Store, Hudbu, Safari, Zprávy nebo třeba Počasí, v drtivé většině případů jde o krok vpřed.

