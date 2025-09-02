Aplikace se s příchodem iOS 26 změní! Na tyto nové ikonky se můžete těšit

S iOS 26 dorazí nejen přepracovaný vzhled systémových prvků, jako jsou tlačítka nebo lišty, ale také kompletně nové ikony aplikací. Apple se poprvé od éry iOS 7 rozhodl překreslit všechny své nativní appky a výsledkem je celá sada svěžích ikonek, které na podzim promění vaši domovskou obrazovku.
Redesign iOS 26 vychází z konceptu Liquid Glass, který se odráží i v samotných ikonách. Apple tak nevytvořil jen kosmetické změny, ale představil celistvou vizuální filozofii. Ikony působí jednotněji, jsou čistší, s novými proporcemi a vrstvením „skleněných“ efektů.
Sjednocení napříč systémy a důraz na detaily
Zatímco dříve se vzhled ikonek na jednotlivých platformách lišil – macOS sází na více 3D prvků a stínování, watchOS má kruhové ikony a visionOS zase jiné pojetí kulatých symbolů – nyní Apple sjednotil přístup napříč celým ekosystémem. Nové ikonky mají na iPhonu i Macu stejný styl „squircle“ obdélníku se zaoblenými rohy a stejné grafické zpracování. Na Apple Watch a Vision Pro se jen ořezávají do kruhového tvaru.
Apple kladl velký důraz na práci se světlem a vrstvami. Ikony využívají průsvitné skleněné efekty, zvýrazněné okraje a jemné rozostření. Nově také platí přísnější pravidla pro zarovnání – například kulaté prvky v ikoně musí být vůči okraji zasazeny v přesně dané vzdálenosti. Na iPhonu a iPadu dokonce ikonky reagují na pohyb zařízení. Díky dynamickým světelným efektům působí ikonky živěji a moderněji, což celé prostředí oživuje bez ohledu na to, zda používáte světlý či tmavý režim.
Jak vypadají ikonky v iOS 26 ve srovnání s těmi původními?
Při srovnání s ikonami z iOS 18 působí nová sada mnohem uceleněji a vizuálně atraktivněji. Ať už jde o App Store, Hudbu, Safari, Zprávy nebo třeba Počasí, v drtivé většině případů jde o krok vpřed.