Máte doma tuto powerbanku? Okamžitě ji přestaňte používat, jinak vám hrozí nebezpečí!

Jiří Filip
Přestože se přední výrobci elektroniky snaží, aby byly jejich produkty co možná nejkvalitnější a nejbezpečnější, čas od času se stane, že se přeci jen něco při výrobě nepovede a dané produkty je třeba stáhnout z prodeje kvůli jejich potenciální nebezpečnosti. Právě to nyní řeší i čínské Xiaomi, které skrze tiskovou zprávu oficiálně oznámilo rozsáhlou svolávací akci na svou populární powerabku. Konkrétně jde o 33W přenosnou nabíječku s kapacitou 20 000 mAh a integrovaným kabelem, která nese modelové označení PB2030MI. V první fázi se problém týkal pouze čínského trhu, nyní už se ale svolávací akce rozšířila globálně a to z prostého důvodu – tato powerbanka šla koupit v mnoha dalších zemích. Dostupná byla powerbanka i v České republice, přičemž některé obchody jí dokonce stále nabízí – tedy alespoň podle naší dnešní kontroly v Google. 

xiaomi powerbanka1.png xiaomi powerbanka1.png
xiaomi powerbanka2.png xiaomi powerbanka2.png
Důvod svolávací akce je bohužel dost nepříjemný. Některé kusy byly vybaveny nekvalitními bateriovými články, které v extrémních podmínkách mohou představovat bezpečnostní riziko. Xiaomi konkrétně uvádí, že jde o články označené jako 126280 verze 2.0, a ačkoliv firma detailně nespecifikovala, jaké potíže hrozí, lze předpokládat riziko přehřívání, požáru či dokonce exploze. Celkem bylo mezi srpnem a zářím 2024 vyrobeno téměř 147 tisíc kusů, které by nyní Xiaomi rádo stáhlo z trhu.

Dobrou zprávou pro zákazníky je, že Xiaomi nabízí plnou refundaci částky, za kterou se powerbanka prodávala. Uživatelé z celého světa mohou nyní na oficiálních stránkách společnosti snadno ověřit, zda právě jejich kus patří do rizikové série, přičemž stačí zadat sériové číslo a hned ví, zda mají v ruce potenciálně nebezpečný produkt. Pokud tedy vlastníte tento model, rozhodně doporučujeme ověřit jeho původ a případně jej přestat používat, dokud nebudete mít jasno. I když se nemusí problém týkat všech kusů, opatrnost je v tomto případě na místě. Powerbanky jsou přeci jen zařízení, která bývají v provozu dlouhé hodiny a často i bez dozoru, takže jakékoliv selhání baterie by mohlo mít nepříjemné následky.

Kde na powerbance naleznete sériové číslo

SN xiaomi powerbank 1.png SN xiaomi powerbank 1.png
SN xiaomi powerbank 2.png SN xiaomi powerbank 2.png
SN xiaomi powerbank 3.png SN xiaomi powerbank 3.png
SN xiaomi powerbank 4.png SN xiaomi powerbank 4.png
