Máte doma tuto powerbanku? Okamžitě ji přestaňte používat, jinak vám hrozí nebezpečí!

Přestože se přední výrobci elektroniky snaží, aby byly jejich produkty co možná nejkvalitnější a nejbezpečnější, čas od času se stane, že se přeci jen něco při výrobě nepovede a dané produkty je třeba stáhnout z prodeje kvůli jejich potenciální nebezpečnosti. Právě to nyní řeší i čínské Xiaomi, které skrze tiskovou zprávu oficiálně oznámilo rozsáhlou svolávací akci na svou populární powerabku. Konkrétně jde o 33W přenosnou nabíječku s kapacitou 20 000 mAh a integrovaným kabelem, která nese modelové označení PB2030MI. V první fázi se problém týkal pouze čínského trhu, nyní už se ale svolávací akce rozšířila globálně a to z prostého důvodu – tato powerbanka šla koupit v mnoha dalších zemích. Dostupná byla powerbanka i v České republice, přičemž některé obchody jí dokonce stále nabízí – tedy alespoň podle naší dnešní kontroly v Google.
Důvod svolávací akce je bohužel dost nepříjemný. Některé kusy byly vybaveny nekvalitními bateriovými články, které v extrémních podmínkách mohou představovat bezpečnostní riziko. Xiaomi konkrétně uvádí, že jde o články označené jako 126280 verze 2.0, a ačkoliv firma detailně nespecifikovala, jaké potíže hrozí, lze předpokládat riziko přehřívání, požáru či dokonce exploze. Celkem bylo mezi srpnem a zářím 2024 vyrobeno téměř 147 tisíc kusů, které by nyní Xiaomi rádo stáhlo z trhu.
Dobrou zprávou pro zákazníky je, že Xiaomi nabízí plnou refundaci částky, za kterou se powerbanka prodávala. Uživatelé z celého světa mohou nyní na oficiálních stránkách společnosti snadno ověřit, zda právě jejich kus patří do rizikové série, přičemž stačí zadat sériové číslo a hned ví, zda mají v ruce potenciálně nebezpečný produkt. Pokud tedy vlastníte tento model, rozhodně doporučujeme ověřit jeho původ a případně jej přestat používat, dokud nebudete mít jasno. I když se nemusí problém týkat všech kusů, opatrnost je v tomto případě na místě. Powerbanky jsou přeci jen zařízení, která bývají v provozu dlouhé hodiny a často i bez dozoru, takže jakékoliv selhání baterie by mohlo mít nepříjemné následky.