iOS 18.6.1 si už na iPhone nenainstalujete

Ať už jste v předešlých dnech přešli na iOS 18.6.2, ale nevyhovuje vám, nebo třeba potřebujete z nějakého důvodu váš iPhone obnovit, nemáme pro vás úplně dobrou zprávu. Apple totiž přestal 18.6.1 podepisovat, což jinými slovy znamená, že nic jiného než iOS 18.6.2 na iPhone nainstalovat nelze.
Ukončení podepisování starší verze iOS pár dnů či týdnů po vydání novější verze není pro Apple žádnou novinkou, K tomuto kroku se uchyluje zejména proto, aby přiměl uživatele přejít na nejnovější verzi iOS a na té zároveň zůstat, jelikož se zpravidla jedná o verzi nejbezpečnější. Ostatně, iOS 18.6.2 opravuje celou řadu bezpečnostních chyb, kterou iOS 18.6.1 trpěl a proto byla jeho instalace doporučována od samotného vydání. Naštěstí však není iOS 18.6.2 nějak přehnaně kritizován za zhoršení výdrže iPhone či cokoliv podobného, takže přechodu na něj se není třeba obávat.
Pokud však na iOS 18.6.2 setrvat nechcete, popřípadě vás čeká obnovení telefonu či cokoliv podobného, při čemž je třeba instalace nového OS, nezoufejte. Apple totiž již aktivně testuje iOS 26 a to jak v rámci vývojářského, tak i veřejného beta testu. A jelikož je tento systém pravděpodobně prakticky hotový, není třeba se jeho instalace (byť zatím samozřejmě v beta verzi) jakkoliv obávat.