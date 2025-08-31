Zavřít reklamu

Zajímavé novinky na HBO Max pro tento týden

Paddington v džungli

Oblíbený medvídek milující marmeládu se ztratí v džungli a čeká ho napínavé dobrodružství plné nečekaných zvratů.

Mission: Impossible – Odplata, první část

Ethan Hunt a tým IMF musí najít děsivou zbraň dřív, než padne do rukou tajemného nepřítele, který ohrožuje celé lidstvo.

Zločin a Emily

Napínavý thriller s Aubrey Plaza v roli Emily, mladé ženy topící se v dluzích, která se uchýlí ke zločinu, aby si vydělala na živobytí.

Agent na útěku

Bývalý agent CIA a jeho pubertální dcera jsou donuceni k útěku…

Jak se zbavit konkurence

Milující matku rozzuří, když její dcera není přijata do tanečního týmu její alma mater.

