Zajímavé novinky na HBO Max pro tento týden

< >
Paddington v džungli
Oblíbený medvídek milující marmeládu se ztratí v džungli a čeká ho napínavé dobrodružství plné nečekaných zvratů.
Mission: Impossible – Odplata, první část
Ethan Hunt a tým IMF musí najít děsivou zbraň dřív, než padne do rukou tajemného nepřítele, který ohrožuje celé lidstvo.
Zločin a Emily
Napínavý thriller s Aubrey Plaza v roli Emily, mladé ženy topící se v dluzích, která se uchýlí ke zločinu, aby si vydělala na živobytí.
Agent na útěku
Bývalý agent CIA a jeho pubertální dcera jsou donuceni k útěku…
Jak se zbavit konkurence
Milující matku rozzuří, když její dcera není přijata do tanečního týmu její alma mater.