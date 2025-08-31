Zajímavé iOS aplikace, které by vám neměly uniknout

Quick Launch
Quick Launch je praktická aplikace, která vám umožní mít oblíbené weby, aplikace i zástupce okamžitě po ruce – přímo ze zamčené obrazovky. Nabízí možnost přidat neomezené množství widgetů a pro každou konfiguraci uzamčené obrazovky nastavit vlastní sadu. Na výběr máte z široké škály ikon – od symbolů webů a aplikací přes tisíce grafických symbolů až po vaše vlastní fotografie. Vše navíc zcela zdarma, bez reklam a skrytých poplatků, takže rychlý přístup k oblíbenému obsahu je pohodlný a bez omezení.
Fotogalerie
One Task
One Task je řešením pro všechny, kterým dlouhé seznamy úkolů spíše svazují ruce než pomáhají. Místo nepřehledné změti položek vám vždy ukáže jen jeden jediný úkol z vašeho seznamu, a tím vás soustředí na to podstatné. Žádné složky, štítky ani hierarchie – jen jednoduchý přehled toho, co je právě na řadě. Pořadí zobrazených úkolů si přitom můžete přizpůsobit přímo v nastavení widgetu, takže aplikace se snadno přizpůsobí vašemu pracovnímu tempu i momentálním prioritám.
Fotogalerie #2
Stasis
Stasis: Calorie Balance je praktický pomocník pro každého, kdo chce mít jasný přehled o svém kalorickém příjmu a výdeji a řídit tak tempo hubnutí či nabírání svalů. Aplikace propojená s Apple Zdravím dokáže převést nasbíraná data do přehledných grafů, ukazatelů plnění cílů a automatických analýz trendů, takže okamžitě vidíte, zda se držíte v plánovaném deficitu či přebytku. Kalorie lze zapisovat přímo v aplikaci a průběžný stav kontrolovat pomocí widgetů na ploše. Stasis tak může sloužit jako samostatný nástroj pro sledování pokroku, ale také jako doplněk k vaší stávající aplikaci pro počítání kalorií, kterému dodá vizuální přehlednost a hlubší kontext.
Fotogalerie #3
Noto – Elegant Note
Noto – Elegant Note je všestranná aplikace pro iPhone, která spojuje psaní poznámek, kreslení, tvorbu úkolových seznamů i organizaci myšlenek do jednoho přehledného prostředí. Díky promyšlenému a esteticky čistému rozhraní nabízí pohodlné zachycování nápadů i práci na projektech bez zbytečných rušivých prvků. Nechybí bohatá sada nástrojů pro úpravy a formátování obsahu, která umožní přizpůsobit si každý zápis podle potřeby. Díky synchronizaci napříč platformami máte všechny své materiály vždy po ruce, ať už pracujete na telefonu, tabletu nebo počítači.