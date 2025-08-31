Zavřít reklamu

Zajímavé iOS aplikace, které by vám neměly uniknout

Amaya Tomanová
Quick Launch

Quick Launch je praktická aplikace, která vám umožní mít oblíbené weby, aplikace i zástupce okamžitě po ruce – přímo ze zamčené obrazovky. Nabízí možnost přidat neomezené množství widgetů a pro každou konfiguraci uzamčené obrazovky nastavit vlastní sadu. Na výběr máte z široké škály ikon – od symbolů webů a aplikací přes tisíce grafických symbolů až po vaše vlastní fotografie. Vše navíc zcela zdarma, bez reklam a skrytých poplatků, takže rychlý přístup k oblíbenému obsahu je pohodlný a bez omezení.

One Task

One Task je řešením pro všechny, kterým dlouhé seznamy úkolů spíše svazují ruce než pomáhají. Místo nepřehledné změti položek vám vždy ukáže jen jeden jediný úkol z vašeho seznamu, a tím vás soustředí na to podstatné. Žádné složky, štítky ani hierarchie – jen jednoduchý přehled toho, co je právě na řadě. Pořadí zobrazených úkolů si přitom můžete přizpůsobit přímo v nastavení widgetu, takže aplikace se snadno přizpůsobí vašemu pracovnímu tempu i momentálním prioritám.

Stasis

Stasis: Calorie Balance je praktický pomocník pro každého, kdo chce mít jasný přehled o svém kalorickém příjmu a výdeji a řídit tak tempo hubnutí či nabírání svalů. Aplikace propojená s Apple Zdravím dokáže převést nasbíraná data do přehledných grafů, ukazatelů plnění cílů a automatických analýz trendů, takže okamžitě vidíte, zda se držíte v plánovaném deficitu či přebytku. Kalorie lze zapisovat přímo v aplikaci a průběžný stav kontrolovat pomocí widgetů na ploše. Stasis tak může sloužit jako samostatný nástroj pro sledování pokroku, ale také jako doplněk k vaší stávající aplikaci pro počítání kalorií, kterému dodá vizuální přehlednost a hlubší kontext.

Noto – Elegant Note

Noto – Elegant Note je všestranná aplikace pro iPhone, která spojuje psaní poznámek, kreslení, tvorbu úkolových seznamů i organizaci myšlenek do jednoho přehledného prostředí. Díky promyšlenému a esteticky čistému rozhraní nabízí pohodlné zachycování nápadů i práci na projektech bez zbytečných rušivých prvků. Nechybí bohatá sada nástrojů pro úpravy a formátování obsahu, která umožní přizpůsobit si každý zápis podle potřeby. Díky synchronizaci napříč platformami máte všechny své materiály vždy po ruce, ať už pracujete na telefonu, tabletu nebo počítači.

