Zábavné hry pro Mac, které tento týden výjimečně stáhnete zdarma

Cheese Rolling
Ve hře Cheese Rolling se ocitnete uprostřed bláznivého závodu, kde je vaším cílem jediné – chytit utíkající bochník sýra, který se řítí dolů po strmém kopci. Do hry se může zapojit až osm hráčů v online PVP režimu, přičemž nechybí ani možnost singleplayeru offline. Chaotická fyzikální hratelnost zaručuje, že žádný závod nebude stejný, a díky proximity voice chatu si při pádech a kotrmelcích můžete užít i zábavnou komunikaci s ostatními. Hra je inspirována skutečnou, staletí starou tradicí Cheese Rolling na Cooper’s Hill v Anglii, která každoročně přitahuje odvážlivce z celého světa.
The Heavens
The Heavens je kinetická vizuální novela, která nabízí krátký, ale působivý příběh plný jemnosti i zamyšlení. Hra odhaluje málo známý svět mladých andělů žijících v oblacích, kde čekají na svou šanci znovu se narodit do světa – ovšem jen ti nejčistší. Ti, kdo ztratí svou nevinnost, padají spolu s deštěm k zemi. Hlavní hrdina Luke se jednoho dne rozhodne nahlédnout dolů na Zemi a tím naruší klid svých bratří a sester, zatímco v nebesích začne ubývat harmonie. Podaří se mu obnovit pořádek? Hráče čeká krátký, avšak strhující příběh s pastelovou grafikou, jemnými animacemi a originálním hudebním doprovodem, který dokáže pohltit i na několik málo chvil přenést přímo do světa nebes.
Coloring Voxels
Coloring Voxels je relaxační hra, která propojuje kouzlo voxel artu s principem „color-by-numbers“ a umožňuje tak hráčům vdechnout život barevným světům blok po bloku. Každý tah přináší radost z postupného skládání detailních 3D dioramat, která vznikají přímo před vašima očima. Jako druhý díl úspěšné série Coloring posouvá tento titul zážitek z klasického 2D vybarvování do nové, trojrozměrné podoby, která vtahuje a nabízí uklidňující, ale zároveň kreativní odpočinek.
Seamspace: Minesweeper
Seamspace: Minesweeper je moderní pojetí klasické logické hry, které přináší osvěžující zážitek pro všechny milovníky hlavolamů. Hráči se vydávají do barevných a dynamických prostředí, kde odhalují skryté miny a bezpečná pole pomocí logického uvažování i chytrých tahů. Díky propracovanému vizuálnímu stylu a inovativním herním prvkům se známý princip stává zcela novou výzvou, která kombinuje napětí s pocitem uspokojení z postupného odhalování mapy. Seamspace tak nabízí nejen nostalgický návrat ke kořenům, ale i svěží interpretaci, která dokáže zaujmout dnešní hráče hledající kombinaci strategie, soustředění a odpočinku.