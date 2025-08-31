Zavřít reklamu

Zábavné hry pro Mac, které tento týden výjimečně stáhnete zdarma

Aplikace ZDARMA
Amaya Tomanová
0
< >

Cheese Rolling

Ve hře Cheese Rolling se ocitnete uprostřed bláznivého závodu, kde je vaším cílem jediné – chytit utíkající bochník sýra, který se řítí dolů po strmém kopci. Do hry se může zapojit až osm hráčů v online PVP režimu, přičemž nechybí ani možnost singleplayeru offline. Chaotická fyzikální hratelnost zaručuje, že žádný závod nebude stejný, a díky proximity voice chatu si při pádech a kotrmelcích můžete užít i zábavnou komunikaci s ostatními. Hra je inspirována skutečnou, staletí starou tradicí Cheese Rolling na Cooper’s Hill v Anglii, která každoročně přitahuje odvážlivce z celého světa.

Cheese Rolling 1 Cheese Rolling 1
Cheese Rolling 2 Cheese Rolling 2
Cheese Rolling 3 Cheese Rolling 3
Cheese Rolling 4 Cheese Rolling 4
Vstoupit do galerie

The Heavens

The Heavens je kinetická vizuální novela, která nabízí krátký, ale působivý příběh plný jemnosti i zamyšlení. Hra odhaluje málo známý svět mladých andělů žijících v oblacích, kde čekají na svou šanci znovu se narodit do světa – ovšem jen ti nejčistší. Ti, kdo ztratí svou nevinnost, padají spolu s deštěm k zemi. Hlavní hrdina Luke se jednoho dne rozhodne nahlédnout dolů na Zemi a tím naruší klid svých bratří a sester, zatímco v nebesích začne ubývat harmonie. Podaří se mu obnovit pořádek? Hráče čeká krátký, avšak strhující příběh s pastelovou grafikou, jemnými animacemi a originálním hudebním doprovodem, který dokáže pohltit i na několik málo chvil přenést přímo do světa nebes.

The Heavens 1 The Heavens 1
The Heavens 2 The Heavens 2
The Heavens 3 The Heavens 3
The Heavens 4 The Heavens 4
Vstoupit do galerie

Coloring Voxels

Coloring Voxels je relaxační hra, která propojuje kouzlo voxel artu s principem „color-by-numbers“ a umožňuje tak hráčům vdechnout život barevným světům blok po bloku. Každý tah přináší radost z postupného skládání detailních 3D dioramat, která vznikají přímo před vašima očima. Jako druhý díl úspěšné série Coloring posouvá tento titul zážitek z klasického 2D vybarvování do nové, trojrozměrné podoby, která vtahuje a nabízí uklidňující, ale zároveň kreativní odpočinek.

Coloring Voxels 1 Coloring Voxels 1
Coloring Voxels 2 Coloring Voxels 2
Coloring Voxels 3 Coloring Voxels 3
Coloring Voxels 4 Coloring Voxels 4
Vstoupit do galerie

Seamspace: Minesweeper

Seamspace: Minesweeper je moderní pojetí klasické logické hry, které přináší osvěžující zážitek pro všechny milovníky hlavolamů. Hráči se vydávají do barevných a dynamických prostředí, kde odhalují skryté miny a bezpečná pole pomocí logického uvažování i chytrých tahů. Díky propracovanému vizuálnímu stylu a inovativním herním prvkům se známý princip stává zcela novou výzvou, která kombinuje napětí s pocitem uspokojení z postupného odhalování mapy. Seamspace tak nabízí nejen nostalgický návrat ke kořenům, ale i svěží interpretaci, která dokáže zaujmout dnešní hráče hledající kombinaci strategie, soustředění a odpočinku.

Seamspace Minesweeper 1 Seamspace Minesweeper 1
Seamspace Minesweeper 2 Seamspace Minesweeper 2
Seamspace Minesweeper 3 Seamspace Minesweeper 3
Seamspace Minesweeper 4 Seamspace Minesweeper 4
Seamspace Minesweeper 5 Seamspace Minesweeper 5
Vstoupit do galerie
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.