Vytvořte si autodržák pro mobil či tablet na míru! FIXED má konfigurátor, který to umí a my jej vyzkoušeli

Uchytit telefon či tablet v autě přesně tak, jak si člověk přeje, může být leckdy solidní oříšek. Vozy totiž disponují různými typy interiérů, zatímco lidé zase různými požadavky, což spolu občas nemusí být absolutně kompatibilní. Český výrobce příslušenství FIXED však přišel s myšlenkou, která má potenciál uspokojit prakticky každý požadavek na držák, jaký si jen lze představit. Na svých webových stránkách totiž nabízí konfigurátor, který vám umožní si držák jednoduše sestavit přesně tak, jak vy potřebujete.
Proces konfigurace držáku je naprosto jednoduchou záležitostí. Stačí si totiž ve výsledku vybrat jen hlavu a nohu, přičemž FIXED vám následně takto vytvořený držák na míru obratem zašle – a to navíc za přívětivou cenu. Díky tomu tak ve výsledku odpadávají veškerá omezení například kvůli špatné orientaci lamel ve ventilaci vozu a tak podobně. Možností je navíc opravdu hromada a vy tak můžete vybírat jak z klasických držáků s čelistmi, tak i z MagSafe držáků, přičemž samozřejmostí je i možnost bezdrátového nabíjení.
Co se pak týče nohou, na výběr jsou též různá řešení od klasických přísavek na palubní desku nebo sklo přes nalepovací konzole či kleště do lamel ventilace až po ramena, které „zacvaknete“ mezi sloupky opěrky hlavy, aby si mohl telefon někam uchytit cestující na zadních sedadlech. Rozhodně se tedy jedná o velmi zajímavou možnost, jak si poskládat držák přesně dle vašich potřeb a vašeho gusta. A co víc, kromě držáků pro telefony si můžete takto nakonfigurovat i držáky pro tablety.
Abychom se nebavili jen v teoretické rovině, samozřejmě jsem si konfigurátor vyzkoušel na vlastní kůži, abych se přesvědčil o tom, jak moc člověku tato myšlenka dokáže zpříjemnit cestování. A musím říci, že opravdu dost, protože mít možnost si navolit libovolně přesně to, co člověk potřebuje, je prostě skvělá. Například můj táta používá stále starší iPhone 8 Plus s tím, že navigaci má rád ve výšce očí a tudíž pro něj není úplně ideální její uchycení do mřížky ventilace (tím spíš, když má menší Renault Clio). Ideálním řešením pro něj proto byl držák s čelistmi a podporou bezdrátového nabíjení, který jsem doplnil o rameno s přísavkou na palubní desku kvůli možnosti jeho náklonu.
Dalším „pánem na holení“ byl brácha s iPhone 15 Pro jeho starší Octavií, jehož požadavek byl jednoduchý – uchytit bytelně telefon do mřížky ventilace, dopřát mu bezdrátové nabíjení a ideálně jej i ochladit kvůli přehřívání u navigace a tak podobně. Ideální volbou byla v tomto směru hlava FIXED MagCool, která nabízí MagSafe uchycení v kombinaci s aktivním chlazením skrze vnitřní větráček. To jsme pak doplnili přilepovací nohou, která po přilepení na ideální místo drží jako přibitá. Opět tedy stav ideál.
Já pak ve svém voze držák na telefon příliš nevyužívám, protože se spoléhám primárně na středový displej s CarPlay, zato však při delších cestách zejména cestující na zadních sedadlech ocení možnost mít telefon či tablet uchycený víceméně ve výšce očí. Volba nohy tedy byla jasná – ramena mezi sloupky opěrky hlavy, která jsem doplnil o kleště pro iPad. Díky tomu tak mohou cestující na zadních sedadlech například sledovat své oblíbené filmy či seriály, nebo prostě jen brouzdat po internetu a nadhazovat tipy na zastávky při výletech a tak podobně. Pokud ale tabletem nedisponujete, nezoufejte – stejně tak lze místo kleští pro iPad nasadit kleště pro telefon, popřípadě magnetické uchycení a to samozřejmě jak s podporou nabíjení, tak i bez něj. Jen myslete na to, že pokud sáhnete po verzi s nabíjením, není od věci mít někde vzadu k dispozici zdířku na kabel, ať napájení nemusíte řešit dlouhým kabelem přes půl auta ze zapalovače.
Podtrženo, sečteno – pokud byste si rádi pořídili držák na mobil či tablet do auta, ale nabídka klasických modelů vám z nějakého důvodu nevyhovuje, troufnu si říci, že FIXED váš problém díky konfigurátoru vyřešil. Pokud totiž nelačníte po něčem vyloženě nestandardním, pak si to přes konfigurátor dokážete pohodlně vytvořit a následně vám bude daný kousek i skvěle sloužit. Tato paráda tedy určitě stojí za pozornost.