Statik MagStack Duo: Tento kabel nabije váš iPhone i Apple Watch a nyní je navíc o 25 % levnějši!

Komerční sdělení: Každý, kdo používá iPhone a Apple Watch, to zná – dvě zařízení, dva kabely a většinou i dvě různá místa, kde je musíte nabíjet. A když přijde na cestování, je z toho rázem solidní opruz. Právě proto vznikla Statik MagStack Duo, kompaktní nabíječka, která elegantně řeší obě potřeby najednou. A co víc, tuto skvělou vychytávku si můžete nyní pořídit se slevou 25 %.
Na první pohled zaujme hlavně svým provedením. Místo změti kabelů totiž dostanete magnetický kabel, který se sám hezky srovná a obtočí kolem těla nabíječky. Žádné věčné rozmotávání, žádné uzlíky v batohu. K tomu se přidává integrovaná bezdrátová nabíječka na Apple Watch, takže stačí jen zapojit do zásuvky a oba vaše parťáky máte během chvíle pod proudem.
Výkonově navíc nejde o žádného outsidera – USB-C kabel zvládne až 60 W, což bez problémů nakrmí iPhone, iPad nebo třeba MacBook Air. Apple Watch se nabíjejí výkonem 5 W, takže kompatibilita je zajištěna se všemi generacemi včetně Ultra modelů.
Celý MagStack Duo je navíc navržený s důrazem na odolnost a každodenní používání. Opletený nylonový kabel i eloxovaný hliník na těle působí nejen prémiově, ale hlavně něco vydrží. A díky kompaktním rozměrům si nabíječku bez problémů přibalíte na cesty – místo dvou či tří adaptérů máte jen jedno stylové řešení.
Pokud tedy hledáte praktický doplněk, který vám zjednoduší život a udělá pořádek v nabíjecím setupu, MagStack Duo si vás pravděpodobně získá hned po prvním vyzkoušení. Běžná cena tohoto kabelu je 999 Kč, nicméně díky slevovému kódu LETO25 ji srazíte o 25 % na 749 Kč. Je tedy rozhodně o co stát. Ale pozor, sleva platí jen dnes!