Recenze Marshall Killburn III: Zamilujete si ho po prvním poslechu

Značka Marshall rezonuje světem hudby s respektem, který si budovala po desetiletí. Je to značka, jejíž DNA je nesmazatelně vryta do historie rock’n’rollu. Její ikonický design, charakterizovaný texturovaným vinylovým potahem, kovovou mřížkou a nezaměnitelným kaligrafickým logem, se stal vizuálním synonymem pro hlasitou a nekompromisní hudbu. Když se taková legenda rozhodne přenést své dědictví z pódia do našich obývacích pokojů, zahrad a na cesty v podobě přenosného Bluetooth reproduktoru, očekávání jsou nevyhnutelně vysoká. Marshall Kilburn III je novým středně velkým reproduktorem. Není to jen další generace úspěšného modelu. Je to kousek, který dokazuje, že konzervativní styl a poctivé řemeslo mohou jít ruku v ruce s nejmodernějšími technologiemi. Kilburn III slibuje inovativní 360° poslech, ohromující výdrž baterie a zachování toho nejdůležitějšího. Podařilo se mu ale naplnit takto vysoko nastavenou laťku?
Design a zpracování
V dnešní době, kdy trhu s přenosnými reproduktory dominují minimalistické, často až stejnorodé plastové tvary, působí Marshall Kilburn III jako zjevení z jiné éry. Už při prvním kontaktu je zřejmé, že zde se na materiálech a detailech nešetřilo. Reproduktor je věrný estetice svých legendárních kytarových zesilovačů. Tělo reproduktoru je potaženo kvalitním, texturovaným vinylem, který je nejen příjemný na dotek, ale také odolný vůči oděrkám a nečistotám. Tento materiál okamžitě odlišuje Kilburn III od konkurence.
Přední stranu zdobí robustní kovová mřížka, na níž se hrdě vyjímá ikonické logo Marshall v mosazném provedení. Nejde o žádnou levnou nálepku, ale o poctivý, plastický nápis, který je středobodem celého designu. Celkovou odolnost konstrukce podtrhují zapuštěné rohové kryty, které chrání zařízení před nárazy a poškozením při častém přenášení.
Největší kouzlo se však skrývá na horním ovládacím panelu. V době dotykových ploch a minimalistických tlačítek se Marshall drží osvědčené klasiky. A sice analogových ovládacích koleček. Zlatavý panel z broušeného kovu hostí tři hlavní otočné ovladače pro regulaci basů, výšek a celkové hlasitosti. Jejich chod je dokonale plynulý a přesný, což umožňuje jemné doladění zvuku přesně podle osobního vkusu, žánru hudby nebo akustiky prostředí. Co se týče přenosnosti, s hmotností okolo 2,5 kg se nejedná o kapesní zařízení, ale o poctivý kus hardwaru, který je stále dostatečně mobilní pro přenášení z místnosti do místnosti nebo na venkovní posezení. Klíčovým prvkem je zde praktický a stylový popruh, jehož design je inspirován kytarovými řemeny. Je pevný, pohodlný a dokonale doplňuje celkový vzhled. Kilburn III se nezalekne nečekané letní přeháňky na zahradní párty nebo náhodného polití u bazénu, a to díky certifikaci IP54.
Zvukový projev
Design je sice ikonický, ale skutečným důvodem, proč si někdo pořídí produkt značky Marshall, je zvuk. A v tomto ohledu Kilburn III nejenže nezklame, ale v mnoha ohledech překonává očekávání. S celkovým výkonem 50 W (RMS) má tento reproduktor dostatek síly na to, aby bez problémů ozvučil i větší místnost nebo vytvořil působivou zvukovou kulisu na venkovní oslavě.
Největší a nejdůležitější inovací třetí generace této řady je implementace technologie True Stereophonic. Jedná se o jedinečnou formu vícesměrového zvuku od Marshallu, která vytváří skutečný 360° poslechový zážitek. Na rozdíl od většiny přenosných reproduktorů, které mají jasně definovaný směr, odkud se zvuk šíří, a tedy i ideální poslechové místo, Kilburn III rozprostírá zvuk rovnoměrně do všech stran. Toho je dosaženo díky sofistikovanému uspořádání měničů a digitálnímu zpracování signálu. V praxi to znamená, že ať už stojíte před reproduktorem, vedle něj nebo za ním, hudební zážitek zůstává konzistentní.
Zvukový podpis je přesně takový, jaký byste od Marshallu čekali. Energický a neuvěřitelně dynamický. Díky širokému frekvenčnímu rozsahu od 45 Hz do 20 000 Hz si reproduktor poradí s jakýmkoliv hudebním žánrem. Basy jsou hutné, úderné a mají hloubku, ale nikdy nesklouzávají k dunivému a rozmazanému projevu, který trápí mnoho konkurentů. Jsou přesně definované a dodávají hudbě potřebnou váhu a energii. Střední frekvence, které jsou klíčové pro zvuk kytar a vokálů, jsou výrazné a zároveň čisté. Právě zde Kilburn III exceluje a nechává vyniknout každý detail kytarového riffu nebo barvu zpěvákova hlasu. Výšky jsou jemné, ostré a nikdy nejsou nepříjemně uřvané nebo zkreslené, a to ani při vyšších hlasitostech. Nutno ale dodat, že s vysokou hlasitostí mám z pochopitelných důvodů jen krátkou zkušenost.
V takových chvílích ale se ale ke slovu dostává další chytrá funkce zvaná Dynamic Loudness. Tento systém dynamicky upravuje tonální vyvážení zvuku v závislosti na nastavené hlasitosti. Zabraňuje tak běžnému jevu, kdy při nízké hlasitosti zvuk působí „ploše“ a bez basů. Kilburn III i při tichém poslechu zachovává plný a bohatý zvukový charakter, což oceníte zejména při večerním poslechu nebo jako hudební podkres při práci.
Absolutní kontrolu nad výsledným zvukem vám pak dávají již zmíněné analogové ovladače basů a výšek. Chcete více dunění pro „tvrdší“ playlist? Otočte ovladačem basů doprava. Posloucháte akustický folk a chcete zdůraznit cinkání strun? Přidejte na výškách. Tato možnost okamžitého a intuitivního přizpůsobení zvuku je v dnešní době, kdy se ekvalizér často schovává hluboko v mobilních aplikacích, nesmírně praktická.
Baterie, konektivita a moderní funkce
Přenosný reproduktor je jen tak dobrý, jak dlouho vydrží hrát. A zde Kilburn III přichází s jedním z největších mezigeneračních vylepšení. Oficiální materiály výrobce slibují naprosto ohromující výdrž přesahující 50 hodin na jedno nabití. Tento údaj jej katapultuje na absolutní špičku ve své kategorii a znamená, že můžete reproduktor vzít na víkendový výlet bez nabíječky a stále vám zbude spousta energie. O aktuálním stavu baterie máte navíc dokonalý přehled díky jasnému 10segmentovému LED ukazateli na horním panelu. Nutno ale dodat, že ve velkém bude záležet, jakým způsobem budete reproduktor používat. Vždy se ale dostanete na desítky hodin.
Co se týče připojení, Kilburn III je vybaven moderním Bluetooth 5.3, které zajišťuje rychlé, stabilní a energeticky úsporné spojení s vašimi zařízeními. Podporuje standardní kodeky SBC a AAC, ale také moderní LC3, který je součástí standardu Bluetooth LE Audio a slibuje vyšší kvalitu zvuku při nižším datovém toku. Pro milovníky kabelů a pro připojení starších zařízení je zde stále přítomen spolehlivý 3,5mm AUX vstup. Velmi praktickou novinkou je nabíjení přes USB-C port, který navíc funguje obousměrně. Můžete jím nejen nabíjet samotný reproduktor, ale také jej použít jako powerbanku pro dobití vašeho telefonu či jiného zařízení. To je neocenitelná funkce na cestách, kde vám může zachránit baterii telefonu v nouzi.
Pro kompletní kontrolu je k dispozici aplikace Marshall Bluetooth, která umožňuje aktualizovat firmware a přizpůsobit funkci multifunkčního „M“ tlačítka, například pro rychlé přepínání mezi přednastavenými profily ekvalizéru.
Závěr
Marshall Kilburn III je skvělým reproduktorem, který dokazuje, že tradice a modernost se nemusí vylučovat. Pokud stojíte o skutečně nadprůměrný poslech a nevadí vám, že jde o poněkud větší zařízení, jste na správné adrese. Cena produktu je 8790 korun.