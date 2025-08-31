Co dělají v USA jinak než v Evropě: videohovory přes Facetime vždy a všude, káblová sluchátka a mnoho dalšího

Jakmile začnete někde trávit delší týdny nebo měsíce, začnete si všímat věcí, které během čtrnáctidenní dovolené zkrátka nepostřehnete. Já jsem s rodinou celé léto trávil v New Yorku a po pár týdnech jsem si začal všímat rozdílů v tom, jak Američané používají technologie. Jde o takové to běžné denní používání, se kterým se setkáte na ulici, a které je zkrátka jiné než to, co běžně vidíme v Evropě. Na první pohled jde o maličkosti, ale možná jsou právě ony odpovědí na to, proč Apple některé věci dělá tak, jak je dělá, a proč klade důraz na detaily, které nám mohou připadat zbytečné.
Videohovor za všech okolností
Já sám volám z 99 % přes FaceTime, ovšem mám na mysli audio FaceTime. Američané volají extrémně často přes video FaceTime a je jim v podstatě jedno, co u toho dělají a že se na volajícího na druhé straně linky podívají zhruba jednou za 15 minut. Je jedno, jestli si kupují tenisky, jdou po ulici, nebo jsou na obědě ve fast foodu. Telefon jednoduše položí na stůl nebo jej drží v ruce a volají přes video FaceTime, které mají samozřejmě otočené na přední kameru. Je jim jedno, že je volající na druhé straně nesleduje a v podstatě ani nemá co sledovat, protože telefon míří třeba do stropu. V Evropě se s tím rozhodně tak často nesetkáte, ale v Americe je to naprosto běžný způsob volání – a po pár měsících vás to už ani nepřekvapí.
Hlasitý odposlech nebo AirPods
Vidět někoho, kdo drží telefon u ucha, je téměř nemožné. Američané volají jen dvěma způsoby – buď přes hlasitý odposlech, kdy drží telefon v ruce a mluví do něj, nebo přes AirPods. Já sám si beru do uší AirPods i ve chvíli, kdy mi volá kurýr, a telefon u ucha jsem také nedržel pár let, ale že bych běhal po ulici s hlasitým odposlechem, na to mě neužije. Ti, kteří nepoužívají AirPods, volají prostě přes hlasitý odposlech a je jim celkem jedno, jestli jsou zrovna v metru (tedy v částech, kde jede nad zemí) nebo uprostřed 5th Avenue, kde neslyší ani vlastní myšlenky, natož volajícího na druhém konci. Američané navíc mnohem více volají, než píšou zprávy, a proto se s hovory setkáte doslova na každém rohu – často právě i s těmi přes hlasitý odposlech.
Káblová sluchátka
Když v Evropě potkáte někoho s káblovými sluchátky, většinou jde o audiofila, který si chce užít hudbu v co nejvyšší kvalitě. V USA je ale běžné potkávat spoustu lidí s EarPods místo AirPods. Tato pro nás už téměř archaická sluchátka v Evropě skoro nevidíme, zatímco v Americe s nimi potkáte desítky lidí denně. Používají je mladí i starší a je jedno, zda jde o multimilionáře, celebritu, nebo bezdomovce – EarPods mají v USA stále své pevné místo a vůbec ne malé. Proč tomu tak je, netuším, ale často se objevují videa, která tvrdí, že je celebrity používají místo AirPods kvůli menší možnosti odposlechu – a zdá se, že někteří lidé tomu skutečně věří.
Waze a Apple Maps místo Google Maps
Zatímco v Evropě jsou mnohem kvalitnější Google Maps a lidé je tu i častěji používají, v Americe hrají prim Waze a Apple Maps. Zejména Apple Maps mají neuvěřitelné vychytávky, o kterých se nám v Evropě ani nesnívá. Pokud tedy budete v USA, raději se spolehněte na Apple Maps – najdete v nich informace, které Google Maps jednoduše nenabízí. Satelitní snímky jsou mnohem detailnější a nechybí ani data o odjezdech MHD, letech, průvodci interiéry významných budov a mnoho dalšího.
Klasické kreditky a spam díky elektronickým účtenkám
V USA mnohem častěji než v Evropě uvidíte lidi platit klasickou platební kartou. Paradoxně se ale často setkáte s terminálem, který podporuje jen bezkontaktní platbu, a pokud je částka vyšší než limit pro NFC, máte smůlu a musíte zaplatit přes Apple Pay nebo Google Pay. Další věcí, se kterou se bohužel setkáte, jsou elektronické účtenky. U pokladny často musíte výslovně říct, že účet nechcete a nemáte zájem o registraci, jinak vám sice dorazí účtenka, ale vzápětí také 2–3 e-maily denně se spamem o nových akčních nabídkách. A je jedno, jestli kupujete auto, nebo drobnost v ALO Yoga či Lululemon. Všude chtějí váš e-mail – a všude vám pak automaticky začnou posílat spam. Tedy pardon, vlastně newsletter.