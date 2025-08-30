Vrátili jste se ze zahraniční dovolené a iPhone má pomalý internet? takto to vyřešíte

Pokud jste se vrátili z dovolené, zejména z té mimo EU, pak se vám možná stalo, že vám po návratu běží internet ve vašem iPhone pomaleji než obvykle. Mě se tato situace stala v momentě, kdy jsem dva měsíce používal druhou SIM kartu pro data v USA a nyní po návratu do EU mi mobilní internet jel nezvykle pomalu. Problém přetrvával i ve chvíli, kdy jsme už přestal používat esim pro USA a internet jel pocitově tak pomalu, jako když přečerpáte FUP limit a operátor vám omezí rychlost.
Pokud se vám podobná situace stane, pak nepomůže ani restart telefonu, jediné co pomůže je Obnovit nastavení sítě. V galerii níže najdete přesný postup jak se k této položce proklikat přes nastavení vašeho telefonu. Jakmile obnovíte nastavení sítě, vše pojede jako dřív a internet bude opět rychlý.
Wow, jako všiml jsem si, že se mi poslední dobou dost zpomalil internet, ale nečekal jsem, že se to dá takhle snadno vyřešit. Pěkná práce, díky 👌