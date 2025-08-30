Recenze Xtorm 100W: Nekompromisní powerbanka pro náročné

V dnešním digitálním světě je energie synonymem pro svobodu. Trh s powerbankami je sice přesycený, ale jen málokterý produkt dokáže nabídnout takovou kombinaci extrémní kapacity, vysokého výkonu, robustní odolnosti a praktických funkcí jako powerbanka Xtorm 100W. S masivní kapacitou 40 000 mAh, schopností napájet i notebooky a integrovanou svítilnou se nejedná jen o záložní baterii, ale o plnohodnotný kus expediční výbavy, který je připraven na ty nejnáročnější podmínky.
Design a odolnost
Už na první pohled je zřejmé, že tato powerbanka není navržena pro život na zahradě nebo na kancelářském stole. Její robustní tělo s pogumovanými okraji a výraznou černo-oranžovou barevnou kombinací křičí „odolnost“. S certifikací IP64 je zařízení plně chráněno proti vniknutí prachu a zároveň odolá stříkající vodě ze všech směrů. To znamená, že ji nezaskočí prudký déšť, prašné prostředí ani náročný terén. Nemusíte se bát ji položit na vlhkou trávu nebo ji mít připnutou na batohu během horské túry. S hmotností 809 gramů a rozměry 14 x 7 x 9 cm se nejedná o nejlehčí zařízení, ale vzhledem k obrovské kapacitě a odolné konstrukci je to naprosto pochopitelné. Pro snadné přenášení je vybavena praktickým nastavitelným popruhem, který umožňuje powerbanku pohodlně nosit v ruce nebo ji zavěsit na batoh či ve stanu. Xtorm navíc myslí i na udržitelnost. Tělo powerbanky je vyrobeno z 50 % z recyklovaných plastů s certifikací GRS a je dodávána v ekologickém papírovém obalu s certifikací FSC, což dokazuje zodpovědný přístup k životnímu prostředí.
Fotogalerie
Kapacita a výkon
Srdcem tohoto zařízení je obrovská kapacita 40 000 mAh. Co to znamená v praxi? Dostatek energie pro vícenásobné nabití telefonu, tabletu, chytrých hodinek, čelovky, akční kamery a GPS navigace. A to není vše. Díky vysokému výstupnímu výkonu si poradí i s mnohem hladovějšími zařízeními. Celkový výkon na všech třech výstupech dosahuje až 100 W, což umožňuje plně nabít i výkonný notebook. K dispozici jsou celkem tři výstupní porty, které lze používat současně:
- 2x USB-C Power Delivery (PD): Jeden port nabízí masivní výkon až 100 W, ideální pro notebooky a rychlé nabíjení nejmodernějších zařízení. Druhý USB-C port poskytuje výkon 20 W.
- 1x USB-A Quick Charge 3.0: Tento port s výkonem 18 W je ideální pro starší telefony a další drobnou elektroniku.
Užitečné funkce
Xtorm 100W Rugged Flashlight se od konkurence odlišuje řadou chytrých a praktických funkcí.
Integrovaná LED svítilna: Nejde o žádné nouzové světýlko. Powerbanka je vybavena výkonnou LED svítilnou, která nabízí jak soustředěné dálkové světlo, tak rozptýlené světlo ideální pro osvětlení stanu nebo pracovního prostoru. Navíc disponuje režimem blikání a SOS signálem.
Chytrý displej: Na čelní straně se nachází přehledný a dobře čitelný displej, který v reálném čase zobrazuje klíčové informace. Vidíte nejen zbývající kapacitu v procentech, ale také přesný výstupní výkon ve wattech pro každý port a odhadovanou dobu do plného nabití (jak powerbanky, tak připojených zařízení).
Pass-Through Charging: Tato funkce umožňuje nabíjet připojená zařízení i v okamžiku, kdy se nabíjí samotná powerbanka. Můžete ji tak přes den dobíjet solárním panelem a zároveň z ní napájet svou elektroniku, což maximalizuje efektivitu.
Fotogalerie #2
Rychlé nabíjení a bezpečnost na prvním místě
Nabíjení takto obrovské kapacity by mohlo trvat věčnost, ale Xtorm je vybaven bleskurychlým 65W USB-C PD vstupem, díky kterému se celá powerbanka nabije za pouhé 3,5 hodiny. Alternativně ji lze dobíjet pomocí solárních panelů Xtorm SolarBooster (nejsou součástí balení) výkonem až 28 W. Bezpečnost je absolutní prioritou. Xtorm integruje hned několik ochranných mechanismů. Je zde čip, který zabraňuje přehříván či například automatická optimální rychlost nabíjení.
Závěr
Powerbanka Xtorm 100W 40 000 mAh není levné zařízení, ale její cena je plně opodstatněná jejími schopnostmi. Je to nekompromisní řešení pro ty nejnáročnější uživatele. Nabízí obrovskou zásobu energie v extrémně odolném těle, schopnost napájet i notebooky, a to vše doplňuje o skutečně užitečné funkce jako je výkonná svítilna a inteligentní displej. Její cena je 2799 korun.