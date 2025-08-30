Jak si co nejvíce užít (nejen) nový iPhone 17? Tento triviální trik se mi osvědčil nejvíce, je ale potřeba udělat včas

Představení nové generace iPhonů se nezadržitelně blíží a přestože se zdá, že toho minimálně řada 17 Pro nabídne poměrně dost nového, mnozí jablíčkáři v diskuzních fórech či na sociálních sítích lamentují nad tím, že oproti modelům dřívějším to stejně jako v několika minulých letech bude opět nuda. Jak si ale za pár týdnů nový iPhone užít co možná nejvíc i přes tohle všechno? A jak si obecně každý nový Apple produkt představený na podzim užít naplno? Osobně se mi v minulosti osvědčil naprosto triviální trik, díky kterému udělají člověku nové Apple produkty tak nějak větší radost nebo jej minimálně víc zaujmou. Teď už jej sice skrz práci praktikovat nemůžu, nicméně mé okolí se jej snaží dlouhodobě dodržovat a díky tomu je novinky dokáží oslovit skutečně o něco víc. Znovu nicméně opakuji, že se jedná o naprostou trivialitu a do značné míry hloupost.
Konkrétně je za mě dobré pro umocnění prožitku s novým Apple produktem spojit prozkoumávání nového softwaru s hardwarem. A teď už určitě tušíte, kam směřují mé myšlenky. iPhone 17 (Pro) je totiž „stavěný“ pro iOS 26, který na něm vynikne nejlépe ze všech iPhonů třeba už jen kvůli tomu, že by měl telefon nabídnout velmi úzké rámečky kolem displeje, což podtrhne efekt Liquid Glass designu. Nový iOS 26 ale samozřejmě není jen o novém vzhledu, ale i o řadě nových funkcí, které jsou bezesporu zajímavé a které dokáží uživatele zaujmout. Jasně, tyto funkce dorazí ve valné většině i na starší telefony, ale jejich zkoumání v kombinaci se zkoumáním hardware nového iPhonu vám ve výsledku přinese ten nejlepší možný prožitek z čerstvě pořízeného telefonu jako takového. Pokud si tedy chcete co nejvíce váš nový telefon, tablet či cokoliv jiného, co se představí na podzim užít, je pro to nejlepší nezapojit se do ať už vývojářského nebo veřejného beta testování, abyste dostali k novému produktu i nový software a měli tak možnost si vše náležitě „osahat“.