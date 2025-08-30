Zavřít reklamu

Jak si co nejvíce užít (nejen) nový iPhone 17? Tento triviální trik se mi osvědčil nejvíce, je ale potřeba udělat včas

Jiří Filip
Představení nové generace iPhonů se nezadržitelně blíží a přestože se zdá, že toho minimálně řada 17 Pro nabídne poměrně dost nového, mnozí jablíčkáři v diskuzních fórech či na sociálních sítích lamentují nad tím, že oproti modelům dřívějším to stejně jako v několika minulých letech bude opět nuda. Jak si ale za pár týdnů nový iPhone užít co možná nejvíc i přes tohle všechno? A jak si obecně každý nový Apple produkt představený na podzim užít naplno? Osobně se mi v minulosti osvědčil naprosto triviální trik, díky kterému udělají člověku nové Apple produkty tak nějak větší radost nebo jej minimálně víc zaujmou. Teď už jej sice skrz práci praktikovat nemůžu, nicméně mé okolí se jej snaží dlouhodobě dodržovat a díky tomu je novinky dokáží oslovit skutečně o něco víc. Znovu nicméně opakuji, že se jedná o naprostou trivialitu a do značné míry hloupost.

